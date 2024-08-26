На фронті загинув артист Дніпровського театру Андрій Касьянов
Артисту театру та військовому було 27 років
На фронті загинув артист Дніпровського театру імені Тараса Шевченка Андрій Касьянов. Про це повідомили на офіційній сторінці театру у Facebook.
«Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам’ятаємо і запам’ятаємо його, як найдостойнішу людину», – зазначив колектив театру.
«Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!» – додали в театрі.
На звістку про смерть Касьянова відреагувала режисерка та письменниця Ірина Цілик.
«Загинув у бою з ворогом актор з Дніпра Андрій Касьянов. Як же боляче. Світла пам’ять, в нього мали б бути ще все попереду», – написала Цілик.
Андрій Касьянов народився 30 січня 1997 року. Йому було 27 років. Однією з останніх театральних робіт актора стала роль грузинського художника Ніко Піросмані у виставі «Мільйон червоних троянд».
Нагадаємо, на фронті загинула 19-річна військова третьої окремої штурмової бригади з Львівщини Юлія Бояновська.
До слова, 12 серпня під час виконання бойового завдання на війні з російськими окупантами загинув український пілот Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років.
Коментарі — 0