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На фронті загинув артист Дніпровського театру Андрій Касьянов

Юлія Войцехівська
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На фронті загинув артист Дніпровського театру Андрій Касьянов
На війні загинув актор з Дніпра Андрій Касьянов
фото: Дніпровський театр імені Шевченка/Facebook

Артисту театру та військовому було 27 років

На фронті загинув артист Дніпровського театру імені Тараса Шевченка Андрій Касьянов. Про це повідомили на офіційній сторінці театру у Facebook.

«Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам’ятаємо і запам’ятаємо його, як найдостойнішу людину», – зазначив колектив театру.

На фронті загинув артист Дніпровського театру Андрій Касьянов фото 1
фото: Андрій Касьянов/Facebook

«Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!» – додали в театрі.

На звістку про смерть Касьянова відреагувала режисерка та письменниця Ірина Цілик.

«Загинув у бою з ворогом актор з Дніпра Андрій Касьянов. Як же боляче. Світла пам’ять, в нього мали б бути ще все попереду», – написала Цілик.

Андрій Касьянов народився 30 січня 1997 року. Йому було 27 років. Однією з останніх театральних робіт актора стала роль грузинського художника Ніко Піросмані у виставі «Мільйон червоних троянд».

Нагадаємо, на фронті загинула 19-річна військова третьої окремої штурмової бригади з Львівщини Юлія Бояновська.

До слова, 12 серпня під час виконання бойового завдання на війні з російськими окупантами загинув український пілот Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років. 

Теги: Дніпро смерть артист

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