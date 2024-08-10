Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 10 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 10 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 10 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 589700 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8441 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16350 (+9) од,
- артилерійських систем – 16605 (+69) од,
- РСЗВ – 1143 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 918 (+2) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13372 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2425 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22453 (+82) од,
- спеціальна техніка ‒ 2789 (+20).
Нині триває 899-й день повномасштабної війни в Україні.
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