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Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною втратила 589 700 осіб
фото: kommersant

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 10 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 10 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько/ about 589700 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8441 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16350 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16605 (+69) од,
  • РСЗВ – 1143 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 918 (+2) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13372 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2425 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22453 (+82) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2789 (+20).
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Нині триває 899-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2024 року 
Теги: росія росіяни Україна військова техніка українці смерть Генштаб війна ЗСУ окупанти Повітряні сили ЗСУ

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