Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стала відома причина смерті полоненого військового «Азова» Іщенка в російському СІЗО

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стала відома причина смерті полоненого військового «Азова» Іщенка в російському СІЗО
55-річний Олександр Іщенко помер у російському СІЗО фото: з відкритих джерел
фото: з відкритих джерел

Паламар про вбивство Іщенка: «Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті»

Судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом». Про це повідоммив заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар. 

«Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в «Азов» 27 лютого 2022 року», – написав Паламар у Facebook. 

За словами заступника командира бригади «Азов», це не просто «ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими». 

«Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті», – наголосив Паламар. 

Висновок судово-медичної експертизи
Висновок судово-медичної експертизи
фото: Святослав Паламар, Facebook
Довідка про причину смерті Олександра Іщенка
Довідка про причину смерті Олександра Іщенка
фото: Святослав Паламар, Facebook

Згідно з результатами судово-медичної експертизи й довідки про причину смерті Іщенка, які опублікував Паламар, до смерті призвели множинні переломи ребер, шок і закрита тупа травма грудної клітки через «контакт із тупим предметом» «намір» якого «невизначений». 

Нагадаємо, пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні. Про це повідомляє «Суспільне Донбас». 

Як повідомлялося, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. 

Читайте також: Росія використовує полонених як зброю проти України 
Теги: полон травма смерть Азов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зиновій Саляк під час підняття прапора над Ратушею
Помер ексдепутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею у Львові
Сьогодні, 11:13
Ярослав Христюк відзначений трьома державними нагородами
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
28 липня, 09:00
Дмитро Ківа у 2005-2016 роках був президентом-генеральним конструктором ДП «Антонов»
Помер розробник літаків «Антонов», Герой України Дмитро Ківа
26 липня, 09:25
Павло Єпіфанцев обіймав посаду головного сержанта роти, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Брав участь у звільненні Київщини. Згадаймо Павла Єпіфанцева
26 липня, 09:00
Цебрій служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського
На війні загинув колишній міський голова Умані
25 липня, 15:42
Кожен, хто знав Владислава, відзначав його відданість справі та вірність друзям по зброї
Загинув за два дні до власного дня народження. Згадаймо Владислава Воровченка
24 липня, 09:00
Тіло, ймовірно хлопця 2004 року народження, не знайдено
Трагедія на атракціоні у Києві: пошук людини, яка впала у воду, завершено
21 липня, 22:28
Роботи Пасічанського зберігаються і в приватних колекціях у Австрії, Великобританії, США, Канаді, Німеччині, Ізраїлі
Його роботи є у колекціях по всьому світу: помер художник Ярослав Пасічанський
18 липня, 14:13
Понад 2 тис. українців віком 65+ перебувають у російському полоні
Лубінець розповів, скільки цивільних українців утримує в полоні Росія
9 липня, 20:38

Події в Україні

Сирський інспектує готовність ЗСУ до виконання бойових завдань на фронті (фото)
Сирський інспектує готовність ЗСУ до виконання бойових завдань на фронті (фото)
Бої у Курській області: «Укрпошта» пожартувала про відкриття нового відділення
Бої у Курській області: «Укрпошта» пожартувала про відкриття нового відділення
Операція в Курській області стала несподіванкою для росіян: експерт назвав перші результати
Операція в Курській області стала несподіванкою для росіян: експерт назвав перші результати
Для заколоту в РФ потрібен лідер на місці, один з таких перебуває в Україні – Буданов
Для заколоту в РФ потрібен лідер на місці, один з таких перебуває в Україні – Буданов
Стала відома причина смерті полоненого військового «Азова» Іщенка в російському СІЗО
Стала відома причина смерті полоненого військового «Азова» Іщенка в російському СІЗО
Армія окупантів вперше зіткнулася з кадровим недобором – Буданов
Армія окупантів вперше зіткнулася з кадровим недобором – Буданов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
53K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
41K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
32K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
17K
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua