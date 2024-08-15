На фронті загинула 19-річна військова Юлія Бояновська

Дівчина проходила військову службу у лавах третьої окремої штурмової бригади старшим стрільцем-оператором

На фронті загинула 19-річна військова третьої окремої штурмової бригади з Львівщини Юлія Бояновська. Про це повідомили на Facebook-сторінці Бібрської громади, до якої належить рідне село захисниці Кнісело.

«У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня – військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор, солдат Бояновська Юлія Ігорівна», – йдеться у дописі.

фото: Бібрська ТГ/Facebook

Загинула військова з позивним «Тиша» 12 серпня біля населеного пункту Греківка Луганської області.

Як повідомили в організації «Правий сектор. Стрий», членкинею одного з осередків якого була Юлія, дівчина приєдналася до лав Збройних сил у 19 років. Із серпня 2023 року проходила військову службу у лавах третьої окремої штурмової бригади старшим стрільцем-оператором.

«Подруга Тиша була з тих людей, що готові були в будь-який момент прийти на поміч, допомогти всім, чим зможе і надати будь-який ресурс, щоб допомогти своїй державі, побратимам і посестрам», – зазначили в організації.

2 вересня Юлії мало виповнитися 20 років. У неї лишилися мама, тато та 17-річний брат Олег.

Нагадаємо, 12 серпня під час виконання бойового завдання на війні з російськими окупантами загинув український пілот Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років.