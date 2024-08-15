Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті загинула 19-річна військова Юлія Бояновська

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На фронті загинула 19-річна військова Юлія Бояновська
2 вересня Юлії мало виповнитися 20 років
фото: Бібрська ТГ/Facebook

Дівчина проходила військову службу у лавах третьої окремої штурмової бригади старшим стрільцем-оператором

На фронті загинула 19-річна військова третьої окремої штурмової бригади з Львівщини Юлія Бояновська. Про це повідомили на Facebook-сторінці Бібрської громади, до якої належить рідне село захисниці Кнісело.

«У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня – військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор, солдат Бояновська Юлія Ігорівна», – йдеться у дописі.

На фронті загинула 19-річна військова Юлія Бояновська фото 1
фото: Бібрська ТГ/Facebook

Загинула військова з позивним «Тиша» 12 серпня біля населеного пункту Греківка Луганської області.

Як повідомили в організації «Правий сектор. Стрий», членкинею одного з осередків якого була Юлія, дівчина приєдналася до лав Збройних сил у 19 років. Із серпня 2023 року проходила військову службу у лавах третьої окремої штурмової бригади старшим стрільцем-оператором.

«Подруга Тиша була з тих людей, що готові були в будь-який момент прийти на поміч, допомогти всім, чим зможе і надати будь-який ресурс, щоб допомогти своїй державі, побратимам і посестрам», – зазначили в організації.

2 вересня Юлії мало виповнитися 20 років. У неї лишилися мама, тато та 17-річний брат Олег.

Нагадаємо, 12 серпня під час виконання бойового завдання на війні з російськими окупантами загинув український пілот Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років. 

Читайте також: На фронті загинула військова та активістка Шура Рязанцева
Теги: смерть війна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни завдали удару по Костянтинівці Донецької області
Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару
9 серпня, 15:11
Пошкоджена стела на в’їзді у Часів Яр
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
9 серпня, 10:43
На Донеччина тривають важкі бої
ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області
8 серпня, 15:29
ОК «Захід» звертається до журналістів видання «Голос Карпат» з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК
ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті
7 серпня, 15:57
55-річний Олександр Іщенко помер у російському СІЗО фото: з відкритих джерел
Стала відома причина смерті полоненого військового «Азова» Іщенка в російському СІЗО
7 серпня, 13:57
Як встановило слідство, на рахунку підозрюваних – підпал двох автомобілів
На Дніпропетровщині двоє неповнолітніх підпалили авто військового і волонтера
31 липня, 20:17
На фронті відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
29 липня, 00:04
Більшість мобілізованих нині жінок-в’язнів потрапили у місця позбавлення волі за крадіжки та зберігання наркотиків
Вкрала дезодорант, торгувала екстазі... Історії жінок, які з тюрми пішли на війну Війна і право
25 липня, 10:00
Зеленський заслухав доповіді Сирського та Баргилевича
Україна працює над послабленням залежності від західних ракет
23 липня, 17:16

Суспільство

На фронті загинула 19-річна військова Юлія Бояновська
На фронті загинула 19-річна військова Юлія Бояновська
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Донька Фаріон розповіла, що вразило слідчих у квартирі її матері
Донька Фаріон розповіла, що вразило слідчих у квартирі її матері
Підліткова наркоманія: експерт пояснив, які категорії дітей у зоні ризику
Підліткова наркоманія: експерт пояснив, які категорії дітей у зоні ризику
Через «Дію» заброньовано вже 160 тис. працівників: де найбільше
Через «Дію» заброньовано вже 160 тис. працівників: де найбільше
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
15K
Найкрасивіші спортсменки Олімпіади: список від шанувальників (фото)
12K
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8521
Заборона УПЦ МП. Нардеп попереджає: лобісти Московської церкви вигадали новий фейк
8435
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua