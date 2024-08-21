Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: понад десяток загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: понад десяток загиблих
Точна кількість постраждалих унаслідок інциденту невідома
фото з відкритих джерел

Вибух стався на території заводу фармацевтичної компанії Escientia

На півдні Індії внаслідок вибуху та пожежі на фармацевтичному заводі загинули 14 осіб. Про це повідомляє Indian Express.

Вибух стався на території заводу фармацевтичної компанії Escientia у штаті Андхра-Прадеш під час обідньої перерви. На підприємстві працює загалом понад 1 тис. людей.

Повідомляється, що кілька осіб були госпіталізовані з опіками, однак точна кількість постраждалих поки що не відома.

Загасити вогонь намагаються десятки пожежних автомобілів. Пошуково-рятувальну операцію ускладнює густий дим на території заводу. Наразі причину вибуху з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, У Башкортостані стався вибух на території трубопроводу нафтохімічного заводу в Стерлітамаку.

Як повідомлялося, увечері 18 серпня в Тель-Авіві стався сильний вибух. Унаслідок цього загинув 50-річний чоловік, ще один – 33-річний чоловік дістав поранення.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області пожежники четвертий день поспіль не можуть загасити пожежу, яка виникла через удари українських безпілотників. Як підрахував OSINT-аналітик в X, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири – частково зруйновано, 16 – не пошкоджено, доля ще 44-х – невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.

Читайте також: У Києві спалахнула пожежа біля торговельно-розважального центру (фото, відео)
Теги: Індія вибух пожежа смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вночі Москву атакували безпілотники
Робота ППО на Київщині та атака безпілотників на Москву: головне за ніч
Сьогодні, 08:05
Sadyba Best Mall постраждав через дощі
У Варшаві частково обвалився дах торгового центру
Вчора, 11:27
Гаутам Адані голова Adani Group зробив вибір спадкоємців
Найбагатший бізнесмен Азії пообіцяв віддати бізнес, але назвав неочікувану умову
8 серпня, 05:11
Павло Кушнір критикував Путіна та виступав проти війни
Російський піаніст, засуджений за критику Путіна, помер у СІЗО
3 серпня, 00:47
Мільйони мешканців Туреччини не можуть користуватись цлюбленою соцмережею
Влада заблокувала Instagram у Туреччині: бурхлива реакція суспільства
2 серпня, 09:43
Частина Шебекіно тимчасово залишається без світла
У Білгородській області палає житловий будинок (відео)
31 липня, 08:28
У Куоській області палає нафтобаза «Польова»
Генштаб підтвердив атаку по нафтобазі «Польова» у Курській області РФ
28 липня, 12:40
Ярослав Христюк відзначений трьома державними нагородами
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
28 липня, 09:00
У центрі Одеси згорів атобус
Підпал квестового автобусу в Одесі: поліція з'ясовує обставини (фото)
22 липня, 21:34

Соціум

В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: понад десяток загиблих
В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: понад десяток загиблих
Рятувальники знайшли тіла мільярдера Майка Лінча та його доньки – The Telegraph
Рятувальники знайшли тіла мільярдера Майка Лінча та його доньки – The Telegraph
Вірмени закидали яйцями посольство Білорусі в Єревані
Вірмени закидали яйцями посольство Білорусі в Єревані
У Мумбаї звели 12-поверховий будинок лише для однієї родини
У Мумбаї звели 12-поверховий будинок лише для однієї родини
Іранські спецслужби назвали причину авіатрощі, де загинув президент Раїсі – ЗМІ
Іранські спецслужби назвали причину авіатрощі, де загинув президент Раїсі – ЗМІ
Дефіцит робочої сили в Європі ускладнює повернення біженців до України – Bloomberg
Дефіцит робочої сили в Європі ускладнює повернення біженців до України – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
36K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
27K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26K
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9996
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua