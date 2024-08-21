В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: понад десяток загиблих

Вибух стався на території заводу фармацевтичної компанії Escientia

На півдні Індії внаслідок вибуху та пожежі на фармацевтичному заводі загинули 14 осіб. Про це повідомляє Indian Express.

Вибух стався на території заводу фармацевтичної компанії Escientia у штаті Андхра-Прадеш під час обідньої перерви. На підприємстві працює загалом понад 1 тис. людей.

Повідомляється, що кілька осіб були госпіталізовані з опіками, однак точна кількість постраждалих поки що не відома.

Загасити вогонь намагаються десятки пожежних автомобілів. Пошуково-рятувальну операцію ускладнює густий дим на території заводу. Наразі причину вибуху з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, У Башкортостані стався вибух на території трубопроводу нафтохімічного заводу в Стерлітамаку.

Як повідомлялося, увечері 18 серпня в Тель-Авіві стався сильний вибух. Унаслідок цього загинув 50-річний чоловік, ще один – 33-річний чоловік дістав поранення.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області пожежники четвертий день поспіль не можуть загасити пожежу, яка виникла через удари українських безпілотників. Як підрахував OSINT-аналітик в X, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири – частково зруйновано, 16 – не пошкоджено, доля ще 44-х – невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.