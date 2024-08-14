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Український пілот Олександр Мигуля загинув на війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Український пілот Олександр Мигуля загинув на війні
Мигуля вирішив стати льотчиком через дідуся, оскільки той захоплювався авіацією
скріншот з відео

Командир авіаційної ланки загинув 12 серпня під час виконання бойового завдання

На війні з російськими окупантами загинув український пілот Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років. Про це повідомляє Менська міська рада.

Командир авіаційної ланки загинув 12 серпня під час виконання бойового завдання.

Пілот Олександр Мигуля
Пілот Олександр Мигуля
фото з соцмереж

«Трагічна звістка – і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля 21.04.1997 року народження», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в інтерв’ю ЗМІ Мигуля розповідав, що вирішив стати льотчиком через дідуся – той захоплювався авіацією. «Йому так і не довелося стати льотчиком, тому я вирішив втілити його мрію в життя», – казав він.

Як повідомлялося, на війні загинув 23-річний український пілот Владислав Залістовський з позивним Blue Helmet.

До слова, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.

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Теги: війна смерть пілот Повітряні сили ЗСУ

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