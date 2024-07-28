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Пішов із життя український кінорежисер Олег Фіалко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Пішов із життя український кінорежисер Олег Фіалко
Однією з найвідоміших робіт Олега Фіалка є фільм «Повернення Баттерфляй» (1982), у якому знявся актор Іван Миколайчук
фото: Наріман Алієв/Facebook

Митець нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня

У віці 78 років після тяжкої хвороби помер кінорежисер Олег Фіалко. Про це повідомив колишній голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Трімбач у фейсбуці.

«Тепер на Олега чекає політ у найкращі світи. Ох, скільки їх там, його друзів – власна чи не вся кіностудія Довженкова, куди він прийшов наприкінці 1960-х. Олег обов'язково розповість і покаже їм усе, що відбувається тут, у житті земному», – написав Трімбач.

Фіалко був активним членом Спілки кінематографістів
Фіалко був активним членом Спілки кінематографістів
фото: Олег Фіалко/Facebook

Смерть Олега Фіалка підтвердив і нинішній голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк.

«Світла Памʼять, Олеже Борисовичу Яскрава багатогранна незабутня особистість Назавжди залишиться в памʼяті розмова в останній день народження, де Ви, тяжко хворіючи, намагалися триматися колишнім Олегом. Вдячність спілчанам, які щиросердно допомагали Вам у цей період», – написав Борденюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Український режисер та сценарист Наріман Алієв також відреагував на смерть Олега Фіалка: «На 79 році пішов з життя кінорежисер та сценарист Олег Борисович Фіалко. Він був моїм вчителем, наставником та в багатьох речах орієнтиром. Він був хорошою людиною, з якою мені дуже пощастило по життю. Дякую Вам за все. Спочивайте з миром».

Олег Фіалко помер у віці 78 років
Олег Фіалко помер у віці 78 років
фото: Sergiy Trymbach/Facebook

Олег Фіалко здобув дві вищі освіти – кінознавчу та режисерську. За свою кар'єру створив низку фільмів, серед яких «Повернення Баттерфляй» (1982), у якому знявся актор Іван Миколайчук. Серед інших відомих кіноробіт – кінокомедія «Імітатор» (1990), мелодрама «Діви ночі» (2007). «Бич Божий» (1988).

Фіалко був активним членом Спілки кінематографістів. У 2009 році його обрали заступником голови Спілки. Митець нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. 

Нагадаємо, що 17 липня у Чернівцях відійшов у вічність народний художник України Ярослав Пасічанський. Він був відомим майстром художньої обробки дерева і шкіри. 

Теги: кіно смерть

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