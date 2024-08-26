Окупанти атакували Дніпропетровщину: є загиблий

Після атаки росіян в Дніпропетровській області сталося кілька займань

Унаслідок російської атаки загинув 69-річний чоловік

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

«Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік», – каже він.

Як зазначив очільник області, також сталося кілька займань, зокрема пожежа у дачному будинку.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.