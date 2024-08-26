Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Дніпропетровщину: є загиблий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є загиблий
Після атаки росіян в Дніпропетровській області сталося кілька займань
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок російської атаки загинув 69-річний чоловік

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

«Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік», – каже він.

Як зазначив очільник області, також сталося кілька займань, зокрема пожежа у дачному будинку.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Читайте також:

Теги: війна смерть окупанти Дніпропетровщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про надписи російською мовою на об'єкті вперше повідомив портал Your Kurier Olsztyński. Однак служби поки що не підтвердили цю інформацію
У Польщі впав об'єкт, на якому були російські надписи
22 серпня, 14:39
Вночі виникла пожежа на російському аеродромі
Пожежа на російському аеродромі та вибухи в Пролетарську: головне за ніч
22 серпня, 07:45
Унаслідок атаки на Тернопіль спалахнула пожежа
Атака на Тернопіль: мер розповів, який стан повітря у місті
21 серпня, 10:46
Навіщо Путін приїхав до Азербайджану?
Азербайджанський газ із російським слідом: чого чекати Україні та ЄС?
19 серпня, 16:33
Пентагон минулого тижня оголосив про додаткову військову допомогу Україні вартістю близько $125 млн
США готують нову військову допомогу для України
15 серпня, 17:26
Ольга Таукач
Померла відома журналістка Ольга Таукач
14 серпня, 19:28
Ситуація у Курській області РФ продемонструвала брак оборонних ресурсів
Путіну доведеться оголосити нову мобілізацію через наступ ЗСУ на Курщині – Bloomberg
13 серпня, 16:26
Внаслідок боїв у Курській області окупанти втратили два танки Т-62М
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
6 серпня, 21:36
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
3 серпня, 04:47

Події в Україні

Росіяни атакували об'єкти енергетики ще у двох областях
Росіяни атакували об'єкти енергетики ще у двох областях
Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото)
Росіяни пошкодили багатоквартирний будинок в Луцьку (фото)
Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях (фото, відео)
Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях (фото, відео)
Українські воїни збили російську ракету з кулемета (відео)
Українські воїни збили російську ракету з кулемета (відео)
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині
«Маємо декілька знеструмлень»: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
«Маємо декілька знеструмлень»: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5167
У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили
4972
Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua