Яблоков починав свою кар'єру у Чувашії, а потім дивним чином «приземлився» на високій посаді в окупованому Севастополі

Під час штурму одного з сіл у Курській області загинув так званий ексначальник відділу розслідуваннь загроз у Севастополі. Про це повідомляють російські пабліки.

Як повідомляється, Андрій Яблоков загинув 12 серпня під час штурму села Мартинівка Суджанського району Курської області. «У 2023 році, після звільнення з органів внутрішніх справ ОВС за вислугою років, Андрій Яблоков пішов добровольцем на службу до ЗС РФ та брав активну участь у спеціальній військовій операції», – йдеться у повідомленні.

Росіяни вказують на стрімкий кар'єрний ріст окупанта. «За роки служби в органах внутрішніх справ з 2005 по 2023 рік Яблоков пройшов шлях від поліцейського батальйону міліції УМВС міста Новочебоксарська до начальника відділу Управління карного розшуку МВС Росії в Севастополі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни під час виконання бойових завдань зняли триколор РФ в одному з населених пунктів Курської області.

Як повідомлялося, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.