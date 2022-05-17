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    Кримінал

    Російський олігарх під час війни виробляв в Україні будматеріали

    ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха, наближеного до Кремля - Російський олігарх під час війни виробляв в Україні будматеріали
    ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха, наближеного до Кремля
    фото: ДБР

    Податки фірма сплачувала до бюджету країни-агресора

    Державне бюро розслідувань виявило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, яке підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Про це йдеться на сайті ДБР.

    Молчанов є колишнім членом «ради Федерації федеральних зборів РФ», наближеним до окупаційної влади, він сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

    Співробітники ДБР встановили, що виробництво Київської області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої «материнської компанії» з Росії.

    Російська комерційна структура є великим платником податків біля країни-агресора. Тому за рахунок одержаних коштів від українського суспільства сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок та оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави.

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    Російський олігарх під час війни виробляв в Україні будматеріали
    Російський олігарх під час війни виробляв в Україні будматеріали
    Російський олігарх під час війни виробляв в Україні будматеріали

    Співробітники Державного бюро розслідувань провели комплекс слідчих дій. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об'єктів підприємства. Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

    До речі, у 2018 році Міністерство фінансів США цю російську компанію та її генерального директора внесло до так званого кремлівського списку – переліку суб'єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна.

    Теги: росія податки бізнес олігархи фінансування Державне бюро розслідувань #stoprussia
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    Російський олігарх під час війни виробляв в Україні будматеріали