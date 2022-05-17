Російський олігарх під час війни виробляв в Україні будматеріали

Податки фірма сплачувала до бюджету країни-агресора

Державне бюро розслідувань виявило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, яке підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Про це йдеться на сайті ДБР.

Молчанов є колишнім членом «ради Федерації федеральних зборів РФ», наближеним до окупаційної влади, він сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

Співробітники ДБР встановили, що виробництво Київської області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої «материнської компанії» з Росії.

Російська комерційна структура є великим платником податків біля країни-агресора. Тому за рахунок одержаних коштів від українського суспільства сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок та оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави.

Співробітники Державного бюро розслідувань провели комплекс слідчих дій. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об'єктів підприємства. Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

До речі, у 2018 році Міністерство фінансів США цю російську компанію та її генерального директора внесло до так званого кремлівського списку – переліку суб'єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна.