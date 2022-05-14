На Херсонщині бізнесменка-зрадниця стала керівницею поліції рашистів

створили так званий Новокаховський відділ поліції і приступив до пошуку кадрів

Після захоплення Нової Каховки окупанти створили так званий Новокаховський відділ поліції і приступив до пошуку кадрів

28-річна Наталя Мармій підозрюється у колабораційній діяльності

Мешканка міста Нова Каховка Херсонської області Наталя Мармій підозрюється у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу). Про повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри, підписаний слідчим поліції Херсонської області.

За даними слідства, 1 березня 2022 року військові Збройних сил Росії окупували місто Нова Каховка Херсонської області. У цьому ж місті ворог створив так званий Новокаховський відділ поліції і приступив до пошуку зрадників серед українців, котрі погодилися б на них працювати.

Місцева мешканка Наталя Мармій, 1994 року народження висловила бажання співпрацювати з росіянами і отримала посаду «заступника начальника слідчого відділення Новокаховського відділу поліції».

Колаборантці загрожує позбавлення волі від 12 до 15 років.

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, Наталя Мармій офіційно зареєстрована підприємницею. Раніше вона займалася роздрібною торгівлею уживаними товарами в магазинах, тепер – надає освітні послуги.

Нагадаємо, що в Україні триває 80-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».