Українські правоохоронці вийшли на 20-річного рашиста, який ґвалтував українок (фото)

Хлопець задовольняв статеву пристрасть під час окупації селища на Київщині

Служба безпеки оголосила підозру 20-річному радіотелефоністу гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС Росії Булату Фассахову, який ґвалтував українських дівчат. Про повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 16 травня.

Підозрюваний брав участь в окупації села Бобрик Броварського району Київської області. 12 березня 2022 року Фассахов разом із іншими російськими військовими проникли у будинок, що на вулиці Кринична, 21. Після чого підозрюваний наказав помістити у підвал усіх членів сім’ї, окрім 27-річної дівчини. У підсумку окупант зґвалтував українку.

Окупант-гвалтівник Булат Фассахов (фото з Facebook генпрокурорки Ірини Венедіктової)

Крім цього, Булат Фассахов зґвалтував іншу 27-річну мешканку села Бобрик. Цю ж дівчину також зґвалтували двоє інших вояк російської армії.

Наразі триває встановлення решти причетних окупантів до цих звірств. Правоохоронці закликають: якщо ви впізнали підозрюваного чи маєте інформацію про причетність цього військовослужбовця ЗС РФ до інших воєнних злочинів або щодо його спільників – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Нагадаємо, що в Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.