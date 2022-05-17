  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Українські правоохоронці вийшли на 20-річного рашиста, який ґвалтував українок (фото)

    Підозрюваний брав участь в окупації села Бобрик Броварського району Київської області - Українські правоохоронці вийшли на 20-річного рашиста, який ґвалтував українок (фото)
    Підозрюваний брав участь в окупації села Бобрик Броварського району Київської області
    фото з відкритих джерел

    Хлопець задовольняв статеву пристрасть під час окупації селища на Київщині

    Служба безпеки оголосила підозру 20-річному радіотелефоністу гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС Росії Булату Фассахову, який ґвалтував українських дівчат. Про повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 16 травня.

    Підозрюваний брав участь в окупації села Бобрик Броварського району Київської області. 12 березня 2022 року Фассахов разом із іншими російськими військовими проникли у будинок, що на вулиці Кринична, 21. Після чого підозрюваний наказав помістити у підвал усіх членів сім’ї, окрім 27-річної дівчини. У підсумку окупант зґвалтував українку.

    Окупант-гвалтівник Булат Фассахов (фото з Facebook генпрокурорки Ірини Венедіктової)
    Окупант-гвалтівник Булат Фассахов (фото з Facebook генпрокурорки Ірини Венедіктової)

    Крім цього, Булат Фассахов зґвалтував іншу 27-річну мешканку села Бобрик. Цю ж дівчину також зґвалтували двоє інших вояк російської армії.

    Наразі триває встановлення решти причетних окупантів до цих звірств. Правоохоронці закликають: якщо ви впізнали підозрюваного чи маєте інформацію про причетність цього військовослужбовця ЗС РФ до інших воєнних злочинів або щодо його спільників – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

    Нагадаємо, що в Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські правоохоронці вийшли на 20-річного рашиста, який ґвалтував українок (фото)