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    Генерал, який загнав десатників із Білорусі в Україну, отримав підозру

    В Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Генерал, який загнав десатників із Білорусі в Україну, отримав підозру
    В Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    Сергій Чубарикін підозрюється у веденні агресивної війни

    Офіс генерального прокурора повідомив підозру генерал-майору і командиру 76 десатно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Росії Сергію Чубарикіну. Про повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри від 27 квітня.

    Російський генерал підозрюється у веденні агресивної війни (ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу) і зміні меж території та держкордону України, що спричинило загибель людей (ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу).

    Як з’ясувало слідство, 41-річний Сергій Чубарикін, будучи у змові з вищим військово-політичним керівництвом Росії, протягом лютого-березня 2022 року перебував на територіях Псковської області РФ, Гомельської області Білорусі, Київської області, де віддавав накази щодо широкомасштабного вторгнення підпорядкованих йому підрозділів в Україну. Зокрема, близько 7 ранку 24 лютого 2022 року підозрюваний віддав наказ на вторгнення 76 десатно-штурмової дивізії з метою нібито «надання допомоги» народу України.

    Що цікаво: російські десантники зайшли в Україні з Білорусі, де вони були вишикувані бойовою колоною.

    Нагадаємо, що в Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Раніше військовослужбовці Збройних сил Росії та уродженці Бурятії Павло Аганаєв і Баясхалан Шультумов отримали підозри за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тексти підозр Львівської обласної прокуратури, які датовані 4 травням.

    Окупанти підозрюються у тому, що 1 березня 2022 року під час перебування у приватному будинку, що в селі Бузова Бучанського району Київської області, погрожували вогнепальною зброєю та били чотирьох чоловіків. Крім цього, у цьому ж будинку загарбники чинили психологічне насильство до трьох жінок і трьох малолітніх дітей.

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    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Генерал, який загнав десатників із Білорусі в Україну, отримав підозру