Генерал, який загнав десатників із Білорусі в Україну, отримав підозру

Сергій Чубарикін підозрюється у веденні агресивної війни

Офіс генерального прокурора повідомив підозру генерал-майору і командиру 76 десатно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Росії Сергію Чубарикіну. Про повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри від 27 квітня.

Російський генерал підозрюється у веденні агресивної війни (ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу) і зміні меж території та держкордону України, що спричинило загибель людей (ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу).

Як з’ясувало слідство, 41-річний Сергій Чубарикін, будучи у змові з вищим військово-політичним керівництвом Росії, протягом лютого-березня 2022 року перебував на територіях Псковської області РФ, Гомельської області Білорусі, Київської області, де віддавав накази щодо широкомасштабного вторгнення підпорядкованих йому підрозділів в Україну. Зокрема, близько 7 ранку 24 лютого 2022 року підозрюваний віддав наказ на вторгнення 76 десатно-штурмової дивізії з метою нібито «надання допомоги» народу України.

Що цікаво: російські десантники зайшли в Україні з Білорусі, де вони були вишикувані бойовою колоною.

Нагадаємо, що в Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше військовослужбовці Збройних сил Росії та уродженці Бурятії Павло Аганаєв і Баясхалан Шультумов отримали підозри за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тексти підозр Львівської обласної прокуратури, які датовані 4 травням.

Окупанти підозрюються у тому, що 1 березня 2022 року під час перебування у приватному будинку, що в селі Бузова Бучанського району Київської області, погрожували вогнепальною зброєю та били чотирьох чоловіків. Крім цього, у цьому ж будинку загарбники чинили психологічне насильство до трьох жінок і трьох малолітніх дітей.