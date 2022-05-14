Мінінтеграції оновило мапу, де триває війна. Які громади зможуть отримати гроші

В Україні триває 80-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У російсько-українську війну втягнуто сім областей

Міністрерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які знаходяться в тимчасовій окупації. Відповідний наказ видано 11 травня, а його текст доступно на ІТ-платформі LIGA360.

Перелік доповнився Запорізьким районом із 11 громадами:

Вільнянська міська територіальна громада;

Комишуваська селищна територіальна громада;

Кушугумська селищна територіальна громада;

Матвіївська сільська територіальна громада;

Михайло-Лукашівська сільська територіальна громада;

Новомиколаївська сільська територіальна громада;

Новоолександрівська сільська територіальна громада;

Павлівська сільська територіальна громада;

Степненська сільська територіальна громада;

Таврійська сільська територіальна громада;

Тернуватська сільська територіальна громада.

Крім того, додалися Великомихайлівська сільська територіальна громада (Дніпропетровська область), Ігульська сільська територіальна громада та Костянтинівська сільська територіальна громада (Миколаївська область).

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Загалом, у російсько-українську війну втягнуто сім областей: Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Харківська і Херсонська.

Нагадаємо, що в Україні триває 80-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, в окупованому Херсоні почали відбирати квартири. У житло, яке залишили городяни, виїхавши на підконтрольну Україні територію, окупаційна влада вирішила заселяти своїх «переселенців».

Крім цього, окуповану Херсонщину покинув кожен п'ятий мешканець. Росіяни не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали.

За повідомленням американського Інституту вивчення війни, російські загарбники, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, не витримавши українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень.

Нагадаємо, у Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що скорочення виплат для певних категорій вимушених переселених осіб відбудеться від травня. Про це міністерка повідомила в ефірі національного телемарафону.

Лазебна пояснила, що виплати будуть отримувати лише ті вимушені переселені особи, хто проживає там, де зона бойових дій і туди не можна повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.

«Сьогодні є багато людей, які повертаються додому у безпечні місця. Таким людям будуть виплати припинятися» – сказала Лазебна.

Варто зазначити, понад 11 мільйонів українців покинули свої домівки від початку повно-масштабного вторгнення Росії.