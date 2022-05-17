Колаборанту, який увійшов до окупаційної влади Маріуполя, загрожує довічне ув’язнення

Колаборант публічно заявляв про взаємодію з окупаційною владою у «звільненому» Маріуполі

Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику керівника однієї з селищних військово-цивільних адміністрацій Донецької області, який перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з колаборантами.

Після окупації Маріуполя підозрюваний пройшов співбесіду з представниками так званої «ДНР» та надалі обійняв посаду заступника голови в так званій «місцевій адміністрації «ДНР» – адміністрації

м. Маріуполя».

Колаборант публічно заявляв про взаємодію з окупаційною владою у «звільненому» Маріуполі та всіляко сприяв зміцненню окупаційного режиму.

Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами. Нагадаємо, оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.