Колаборанту, який увійшов до окупаційної влади Маріуполя, загрожує довічне ув’язнення
Колаборант публічно заявляв про взаємодію з окупаційною владою у «звільненому» Маріуполі
Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику керівника однієї з селищних військово-цивільних адміністрацій Донецької області, який перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з колаборантами.
Після окупації Маріуполя підозрюваний пройшов співбесіду з представниками так званої «ДНР» та надалі обійняв посаду заступника голови в так званій «місцевій адміністрації «ДНР» – адміністрації
м. Маріуполя».
Колаборант публічно заявляв про взаємодію з окупаційною владою у «звільненому» Маріуполі та всіляко сприяв зміцненню окупаційного режиму.
Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.
Нагадаємо, депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами. Нагадаємо, оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.