В Україні 44 прикордонники захворіли на коронавірус
Понад 100 прикордонників перебувають на контролі в лікарів, оскільки контактували з хворими
Станом на 28 травня в Держприкордонслужбі зафіксовано 44 підтверджені ПЛР-тестуванням захворювання військовослужбовців і працівників відомства на Covid-19, 16 прикордонників одужали.
Про це журналістам повідомив заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк.
За його словами, у хворих лабораторно було підтверджено коронавірус.
Також Сердюк повідомив, що ще понад 100 прикордонників перебувають на контролі в лікарів, оскільки контактували з хворими.
Станом на 27 травня у Держприкордонслужбі зафіксовано 43 випадки коронавірусу.
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Всього22382
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Хворіють13274
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Одужали8439
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Померли669
В Україні 28 травня лабораторно підтверджено 22 382 випадки Covid-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.