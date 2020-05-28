  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні 44 прикордонники захворіли на коронавірус

    • Розсилка
    В Україні 44 прикордонники захворіли на коронавірус
    Фото: пресслужба Держприкордонслужби

    Понад 100 прикордонників перебувають на контролі в лікарів, оскільки контактували з хворими

    Станом на 28 травня в Держприкордонслужбі зафіксовано 44 підтверджені ПЛР-тестуванням захворювання військовослужбовців і працівників відомства на Covid-19, 16 прикордонників одужали.

    Про це журналістам повідомив заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк.

    За його словами, у хворих лабораторно було підтверджено коронавірус.

    Також Сердюк повідомив, що ще понад 100 прикордонників перебувають на контролі в лікарів, оскільки контактували з хворими.

    Станом на 27 травня у Держприкордонслужбі зафіксовано 43 випадки коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22382
    • Хворіють
      13274
    • Одужали
      8439
    • Померли
      669

    В Україні 28 травня лабораторно підтверджено 22 382 випадки Covid-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.

    прикордонники Держприкордонслужба хвороби карантин кордон коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ