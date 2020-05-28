В Україні 44 прикордонники захворіли на коронавірус



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Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Понад 100 прикордонників перебувають на контролі в лікарів, оскільки контактували з хворими

Станом на 28 травня в Держприкордонслужбі зафіксовано 44 підтверджені ПЛР-тестуванням захворювання військовослужбовців і працівників відомства на Covid-19, 16 прикордонників одужали.

Про це журналістам повідомив заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк.

За його словами, у хворих лабораторно було підтверджено коронавірус.

Також Сердюк повідомив, що ще понад 100 прикордонників перебувають на контролі в лікарів, оскільки контактували з хворими.

Станом на 27 травня у Держприкордонслужбі зафіксовано 43 випадки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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В Україні 28 травня лабораторно підтверджено 22 382 випадки Covid-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.