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Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду
фото: Нацполіція

23-річний керманич автомобіля «Фольксваген» на проспекті Берестейському на великій швидкості скоїв наїзд на двох бійців Нацгвардії

Поліцейські зібрали доказову базу та завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо ДТП на блокпосту, у якому один нацгвардієць загинув, а ще один отримав травми. Про це повідомляє поліція Києва.

Нагадаємо, що вночі 25 липня поточного року 23-річний керманич автомобіля «Фольксваген» на проспекті Берестейському на великій швидкості скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України, після протаранив ще дві автівки, в одній з який перебував військовий.
Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду фото 1
Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду фото 2

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідчі провели ряд експертиз та зібрали необхідну доказову базу у кримінальному провадженні. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до Святошинського районного суду для розгляду справи по суті. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, нещодавно на блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю.

Теги: ДТП Київ військові

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