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Чоловік, якого збили патрульні у Львові, помер: деталі справи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чоловік, якого збили патрульні у Львові, помер: деталі справи
Наразі на місці працюють відповідні служби
фото ілюстративне

Причетних до автомобільної аварії правоохоронців відсторонено від виконання службових обовʼязків

Пішохід, якого збив екіпаж патрульної поліції у Львові, помер у лікарні. Причетних до аварії правоохоронців відсторонили від служби. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

«Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Відомо, що причетних до автомобільної аварії правоохоронців відсторонено від виконання службових обовʼязків, вони надають необхідні покази.

До слова, нещодавно у Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Теги: ДТП Львів поліція

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