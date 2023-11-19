Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі

В автокатастрофі у Польщі загинули троє українців

МЗС підтвердило інформацію про трагедію біля Грубешова

Автокатастрофа з українцями сталася у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. У ньому загинули троє українців, серед яких є дитина. Ще четверо громадян поранені. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає rbc.ua.

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Відомство підтвердило, що внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та шестирічна дитина.

Інші четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізовано, медики надають їм необхідну медичну допомогу в лікарнях сусідніх міст.

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«На місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, що трагедія сталася сьогодні біля Грубешова (Люблінське воєводство) приблизно о 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.