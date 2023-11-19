Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
В автокатастрофі у Польщі загинули троє українців
фото: Gazeta Wyborcza

МЗС підтвердило інформацію про трагедію біля Грубешова

Автокатастрофа з українцями сталася у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. У ньому загинули троє українців, серед яких є дитина. Ще четверо громадян поранені. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає rbc.ua.

Відомство підтвердило, що внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та шестирічна дитина.

Інші четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізовано, медики надають їм необхідну медичну допомогу в лікарнях сусідніх міст.

«На місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, що трагедія сталася сьогодні біля Грубешова (Люблінське воєводство) приблизно о 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

Теги: ДТП Польща українці МЗС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце ДТП біля Грубешова
У Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина (фото)
Сьогодні, 13:11
Патрульні надають необхідні покази
У Львові патрульні збили пішохода
17 листопада, 08:51
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей
12 листопада, 22:51

Соціум

Страйк перевізників: міністр розповів про ситуацію на польському кородоні
Страйк перевізників: міністр розповів про ситуацію на польському кородоні
Партизани пробралися на базу спецполку РФ у Москві (фото, відео)
Партизани пробралися на базу спецполку РФ у Москві (фото, відео)
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
У Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина (фото)
У Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина (фото)
Знак для Росії. Небачений ураган зриває куполи з церков (відео)
Знак для Росії. Небачений ураган зриває куполи з церков (відео)
Землю огорнула потужна магнітна буря: коли чекати на полегшення
Землю огорнула потужна магнітна буря: коли чекати на полегшення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
70K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
51K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
44K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
19K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
6942
Герой України Богдан Магаляс: Хочу повернутись додому, обійняти батьків. Подарувати їм онуків…

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту