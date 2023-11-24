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ДТП за участю Ступки: суд оголосив вирок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДТП за участю Ступки: суд оголосив вирок
ДТП за участю Остапа Ступки сталася 4 квітня
фото з відкритих джерел

Захист планує подавати апеляцію

Голосіївський райсуд столиці визнав винним актора Остапа Ступку в справі про ДТП у нетверезому стані. Про це повідомляє «Суспільне».

Суд призначив Ступці покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавив права керування на вісім років. Також з нього стягнуть близько 10 тис. грн які пішли на експертизи.

Тобто, впродовж трьох років актор зобов'язаний з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

«Я погоджусь зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було би доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально – це 170 тис. грн. Також не вирішена доля арештованого майна», – сказав Ступка.

Захист планує подавати апеляцію. Впродовж місяця, поки вирок не набуде сили, в Ступки буде діяти міра запобіжного заходу: нічний домашній арешт з 00:00 до 05:00 ранку.

Нагадаємо, ДТП за участю актора сталося 4 квітня цього року. Остап Ступка на своєму позашляховику врізався в припаркований автомобіль, в якому перебував чоловік. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Алкотестер показав, що Остап Ступка на момент аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Теги: Остап Ступка ДТП Київ

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