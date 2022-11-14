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Новий рік у Дніпрі. Філатов емоційно прокоментував скандал

Надія Клочко
glavcom.ua
Новий рік у Дніпрі. Філатов емоційно прокоментував скандал
Влада Дніпра поки не ухвалила рішення щодо встановлення новорічної ялинки у центрі міста
фото з відкритих джерел

Жителі Дніпра не можуть дійти згоди, чи потрібно цьогоріч встановлювати новорічну ялинку

У Дніпрі розгорілася палка дискусія щодо того, чи доцільно під час війни ставити новорічну ялинку у центрі міста. Міський голова Дніпра Борис Філатов вирішив порадитися із містянами щодо встановлення ялинки та новорічних декорацій. Відповідний допис з’явився у Facebook Філатова.

Міський голова Дніпра виступив за те, що ялинку все ж потрібно встановити, адже серед всіх цих тривог і переживань варто залишити для дітей хоч трохи відчуття різдвяного дива. Водночас знайшлося й багато противників ідеї встановити головну ялинку міста та святкові декорації.

Як зазначив мер Дніпра, чим довше триває обговорення, тим менше раціональних аргументів у ній звучить.

«Надто багато з екзальтованих коментаторів і коментаторок, яких обурили якісь страшні «маніпуляції над дітьми», не зізнаються, що в них або взагалі немає малечі. Або вона давно виросла з віку вуличних ялинок. Їм просто подобається перекручувати все сказане. Бо казати про «маніпуляції» – це гарна і вигідна позиція. Вища навіть за думку більшості батьків, які хочуть своїм дітям трохи свята.
Просто, коли з вами радяться, спробуйте не спотворювати сенсу сказаного, і не кидатися зі звинуваченнями на своїх співрозмовників. Треба чути одне одного. А не сперечатися лише задля того, щоб посперечатися», – зазначив він.

Філатов також зазначив, що серед сімей військових, які зараз боронять Україну на фронті, також багато хто висловився за те, аби в місті була ялинка.

«У мене є багато друзів серед військових. А в них є свої сім’ї і є маленькі діти. То абсолютною більшістю хлопці з ЗСУ хочуть, щоб Дніпро без розмаху, але святкувало. Це до відома тих, хто сидить в глибокому тилу в теплій оселі, але роздає поради геополітичного масштабу», – написав мер Дніпра.

Мінський голова також наголосив, що встановлення ялинки та святкових декорацій не вимагатиме додаткових витрат із бюджету, адже всі необхідні для цього речі давно закуплені.

«Припиніть писати бозна-що про зайві витрати. Усі «кульки-ліхтарики» давно були куплені за кошти місцевого бюджету. У цьому легко пересвідчитися. А для всіх прибічників знаменитого «краще б ви замість отого зробили оце» я маю унікальну пропозицію. Візьміть всі ці комунальні гірлянди, підіть і продайте їх», – зазначив Філатов.

Мер Дніпра також відкинув зауваження щодо безпекових аспектів, пов'язаних із ялинкою та святкуваннями у центрі міста.

«Не впадайте в розмірковування про безпекові аспекти, якщо ви в цьому не надто тямите. Ракета запускається як програмно-апаратний комплекс. Він наводиться за супутниковими координатами.
А не туди, де засяяв світлодіодний олень. І будь-яка площа в місті взимку збере людей не більше, ніж щовихідних ходить розважатися у великі ТРЦ», – написав він.

При цьому мер Дніпра зазначив, що часу для ухвалення остаточного рішення щодо ялинки ще вдосталь.

«Після такої хвилі хайпу, я схиляються до думки, що ніяких святкувань в Місті не буде. Взагалі. Хоча й хотілося б створити бодай трохи святкового настрою для дітей. Але ж хайпожери різного штибу потім лаятимуть і клястимуть мене роками. А життя в постійних прокльонах від тих, хто ні на що більше не здатний, воно, знаєте, дещо втомлює. Тим не менш, друзі, наші передноворічні обговорення тривають. Часу ще вдосталь. Давайте просто не витрачати час одне одного на не дуже слушні поради», – написав Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сайті президента України за три дні, 8, 9 та 10 листопада, з’явилися близько десятка петицій із однаковим змістом. Автори просять главу держави заборонити встановлення новорічної ялинки в Києві. Кошти, що мали б витратити на святкове дерево та ілюмінацію натомість пропонують перерахувати на потреби Збройних сил України, малозабезпеченим сім’ям, людям, які постраждали від російської агресії, на відбудову електростанцій тощо.

До слова, у Києві на Різдво та Новий рік масових святкувань не буде. Проте столична влада попередньо планує встановлення новорічної ялинки, але все залежатиме від безпекової ситуації. 

Теги: ялинка новорічні свята Дніпро Борис Філатов

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