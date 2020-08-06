На Рівненщині стався спалах Covid-19 на молокозаводі
Загалом на підприємстві на сьогоднішній день коронавірусом захворіло 32 людини
У Рівненській області на підприємстві «Дубномолоко», стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.
Загалом на підприємстві на сьогоднішній день коронавірусом захворіло 32 людини
Зазначається, що сьогодні, 6 серпня, там підтвердили хворобу ще у восьми людей.
«На підприємстві «Дубномолоко» на вчорашній день підтверджено Covid-19 у 24 осіб. Сьогодні хворобу зафіксували ще у восьми людей. Усі контактні працівники обстежуються методом ІФА-тесту. Також проводяться усі необхідні протиепідеміологічні заходи з метою локалізації та розповсюдження інфекції. Підприємство продовжує працювати у звичному режимі», - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними сайту підприємства - там виготовляють продукцію «Комо».
Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.
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