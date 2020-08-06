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    Суспільство

    На Рівненщині стався спалах Covid-19 на молокозаводі

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    6 серпня коронавірус виявили ще у восьми людей - ОДА - На Рівненщині стався спалах Covid-19 на молокозаводі
    6 серпня коронавірус виявили ще у восьми людей - ОДА

    Загалом на підприємстві на сьогоднішній день коронавірусом захворіло 32 людини

    У Рівненській області на підприємстві «Дубномолоко», стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

    Загалом на підприємстві на сьогоднішній день коронавірусом захворіло 32 людини 

    Зазначається, що сьогодні, 6 серпня, там підтвердили хворобу ще у восьми людей.

    «На підприємстві «Дубномолоко» на вчорашній день підтверджено Covid-19 у 24 осіб. Сьогодні хворобу зафіксували ще у восьми людей. Усі контактні працівники обстежуються методом ІФА-тесту. Також проводяться усі необхідні протиепідеміологічні заходи з метою локалізації та розповсюдження інфекції. Підприємство продовжує працювати у звичному режимі», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з даними сайту підприємства - там виготовляють продукцію «Комо».

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819
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