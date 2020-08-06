На Рівненщині стався спалах Covid-19 на молокозаводі



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6 серпня коронавірус виявили ще у восьми людей - ОДА

Загалом на підприємстві на сьогоднішній день коронавірусом захворіло 32 людини

У Рівненській області на підприємстві «Дубномолоко», стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

Загалом на підприємстві на сьогоднішній день коронавірусом захворіло 32 людини

Зазначається, що сьогодні, 6 серпня, там підтвердили хворобу ще у восьми людей.

«На підприємстві «Дубномолоко» на вчорашній день підтверджено Covid-19 у 24 осіб. Сьогодні хворобу зафіксували ще у восьми людей. Усі контактні працівники обстежуються методом ІФА-тесту. Також проводяться усі необхідні протиепідеміологічні заходи з метою локалізації та розповсюдження інфекції. Підприємство продовжує працювати у звичному режимі», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними сайту підприємства - там виготовляють продукцію «Комо».

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819