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    Суспільство

    У Вінниці від коронавірусу помер лікар

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    Наразі у Вінницькій області зафіксували 2898 випадків коронавірусу, 58 пацієнтів померли, 2169 - одужали - У Вінниці від коронавірусу помер лікар
    Наразі у Вінницькій області зафіксували 2898 випадків коронавірусу, 58 пацієнтів померли, 2169 - одужали

    51-річний чоловік працював лікарем у гематологічному відділенні

    У Вінниці від коронавірусу помер лікар обласної клінічної лікарні ім. Пирогова Ігор Данилюк. Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

    Як повідомляється, 51-річний чоловік працював лікарем у гематологічному відділенні.

    Данилюк потрапив до реанімації 3 серпня у важкому стані.

    «У нього був Сovid-19, позалікарняна двостороння пневмонія 4 класу, дихальна недостатність, 80% ураження легень. Крім того, чоловік хворів на гіпертонічну хворобу другого ступеня і мав ожиріння. 5 серпня пацієнта підключили до апарату ШВЛ. Через сильне запалення і набряку легенів він помер», - йдеться у повідомленні.

    В облдержадміністрації поінформували, що через смерть лікаря проведуть розслідування.

    Наразі у Вінницькій області зафіксували 2898 випадків коронавірусу, 58 пацієнтів померли, 2169 - одужали.

    Відзначимо, МОЗ перестало публікувати офіційну інформацію про кількість померлих лікарів від коронавірусу.

    4 серпня нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова заявила, що від коронавірусу померли понад 60 медиків, сім'ї 12 з них вже отримали компенсацію.

    Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819
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