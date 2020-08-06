У Вінниці від коронавірусу помер лікар



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Наразі у Вінницькій області зафіксували 2898 випадків коронавірусу, 58 пацієнтів померли, 2169 - одужали

51-річний чоловік працював лікарем у гематологічному відділенні

У Вінниці від коронавірусу помер лікар обласної клінічної лікарні ім. Пирогова Ігор Данилюк. Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Як повідомляється, 51-річний чоловік працював лікарем у гематологічному відділенні.

Данилюк потрапив до реанімації 3 серпня у важкому стані.

«У нього був Сovid-19, позалікарняна двостороння пневмонія 4 класу, дихальна недостатність, 80% ураження легень. Крім того, чоловік хворів на гіпертонічну хворобу другого ступеня і мав ожиріння. 5 серпня пацієнта підключили до апарату ШВЛ. Через сильне запалення і набряку легенів він помер», - йдеться у повідомленні.

В облдержадміністрації поінформували, що через смерть лікаря проведуть розслідування.

Наразі у Вінницькій області зафіксували 2898 випадків коронавірусу, 58 пацієнтів померли, 2169 - одужали.

Відзначимо, МОЗ перестало публікувати офіційну інформацію про кількість померлих лікарів від коронавірусу.

4 серпня нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова заявила, що від коронавірусу померли понад 60 медиків, сім'ї 12 з них вже отримали компенсацію.

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819