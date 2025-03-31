На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме

За даними Укргідрометцентру, зниження температури буде по всій території України

5-6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня. Як передає «Главком», про це повідомив Укрінформ з посиланням на речницю Укргідрометцентру Наталію Птуху.

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала Птуха.

Синоптик зауважила, що вкінці березня та на початку квітня очікується дощ: «Сьогодні, завтра і післязавтра у нас ще часом дощитиме – від невеликих до помірних сьогодні по деяких східних областях, навіть і значні опади можуть бути. Переважно це все дощ».

Птуха зазначила, що зниження температури буде у західних і північних областях, частково, можливо, і центральних.

«Це десь там, наприклад, Черкащина. Але певне зниження температури буде по всій території України. Можливо, звичайно, по південному сходу не таке відчутне, а ось по заходу і півночі нічні мінімуми знову можуть десь до нульових температур доходити, а денні максимуми знову ж таки невисокі, але поки що переважно плюсові», – додала Птуха.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі, на решті території невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей без опадів.