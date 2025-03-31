У деяких областях України пройде дощ: прогноз погоди на 31 березня

У Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі

Сьогодні, 31 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі, на решті території невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей без опадів.

Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині до 11°; вдень 10-15°, у південнних та центральних областях 13-18°.

Прогноз погоди на 31 березня Укргідрометцентр

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.