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У деяких областях України пройде дощ: прогноз погоди на 31 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У деяких областях України пройде дощ: прогноз погоди на 31 березня
У Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ
фото з відкритих джерел

У Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі

Сьогодні, 31 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі, на решті території невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей без опадів.

Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині до 11°; вдень 10-15°, у південнних та центральних областях 13-18°.

Прогноз погоди на 31 березня
Прогноз погоди на 31 березня
Укргідрометцентр

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

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