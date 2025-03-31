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Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у столиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у столиці
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві

Вранці, 31 березня, у Києві туман, видимість 200-500 м, оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву Вранці 31 березня туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах», – йдеться у повідомленні

За даними КМДА, фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», – наголосила КМДА.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі, на решті території невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей без опадів.

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Теги: Київ Укргідрометцентр прогноз погоди

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