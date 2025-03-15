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Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань
Сильна штормова система накрила Середній Захід та Південь США, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви
фото: nbcnews.com

За оцінками синоптиків, сувора погода загрожує 138 мільйонам американців

У США потужний шторм залишив без світла сотні тисяч будинків. Стихія забрала життя майже 20 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Сильна штормова система накрила Середній Захід та Південь США, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви. У штаті Міссурі стихія забрала життя щонайменше 11 людей, а понад 316 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

В Арканзасі підтверджено загибель трьох осіб, ще 29 людей отримали поранення внаслідок нічного удару негоди. У штаті Техас у районі Амарілло загинули четверо людей. В Оклахомі одна людина потрапила в дим від лісових пожеж і не вижила.

Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань фото 1

За оцінками синоптиків, сувора погода загрожує 138 мільйонам американців. Попередження про можливі торнадо вже оголошено в: Іллінойсі, Міссурі, Арканзасі, Міссісіпі, Індіані, Кентуккі.

Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань фото 2

Загалом, за даними видання, щонайменше 19 людей загинули, а ще десятки отримали поранення.

Південь США накрив потужний шторм: є багато жертв та руйнувань фото 3

Нагадаємо, понад 400 тис. об’єктів у Великій Британії та Ірландії досі знеструмлені після шторму «Еовін».

Нагадаємо, 24 січня Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм «Еовін». Через шторм влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії.

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Теги: погода поранення влада шторм

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