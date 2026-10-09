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На заході України дощі, решта регіонів у теплі: погода на 9 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На заході України дощі, решта регіонів у теплі: погода на 9 жовтня 2026
Холодний атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі на захід та північ України
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 20° тепла

У п'ятницю, 9 жовтня, холодний атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі у західні, північні та частину центральних областей. Решта регіонів залишиться без опадів і в приємному теплі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

9 жовтня синоптичну ситуацію в більшості областей визначатиме холодний атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе захмарене небо. Тиск зазнаватиме коливань – падатиме перед фронтом і дещо зростатиме після його проходження. Найбільше вплив фронту відчуватимуть західні області, вдень також північні та центральні. У захмарених місцями дощами областях буде свіжіше, а решта країни залишиться у теплі. Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 7–12°, на півдні до 15°; вдень 18–23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14–19°. 

На заході України дощі, решта регіонів у теплі: погода на 9 жовтня 2026 фото 1

Пожежна небезпека

9–10 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігається у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 9 жовтня до переліку також входять Кіровоградська та Запорізька області. Синоптики застерігають від відкритого вогню в екосистемах.

На заході України дощі, решта регіонів у теплі: погода на 9 жовтня 2026 фото 2

У п'ятницю, 9 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, по Київській області вдень місцями пориви 15–18 м/с. Температура по Київській області вночі 7–12°, вдень 18–23°; у Києві вночі 10–12°, вдень близько 20°.

Нагадаємо, вчора Україна насолоджувалася незвично теплою для жовтня погодою до 24° – справжнім «бабиним літом» перед приходом холодного фронту. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 5–11 жовтня 2026 року.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ погода

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