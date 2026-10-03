Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні
Погодні проблеми у великих країнах-виробниках можуть скоротити світову пропозицію цукру
фото: з відкритих джерел

Через погодні проблеми у великих країнах-виробниках світовий ринок цукру може зіткнутися з дефіцитом, що створює ризик подальшого зростання цін

Світовий ринок цукру може перейти від очікуваного профіциту до дефіциту в новому сезоні. Однією з причин називають Ель-Ніньйо – кліматичне явище, яке може спричиняти посухи в одних регіонах та надмірні опади в інших. Це вже впливає на врожаї цукрової тростини у великих країнах-виробниках. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Що відбувається зі світовими цінами

Проблеми виникли одразу в кількох великих країнах-виробниках цукру. У Бразилії надмірні опади ускладнюють збирання цукрової тростини. В Індії слабкі мусони створюють ризики для врожаю, а в Таїланді посушливі умови також можуть скоротити виробництво.

На цьому тлі ф'ючерси на цукор-сирець із липня зросли більш ніж на 25%, пише Bloomberg.

Раніше на ринку очікували профіциту цукру, однак тепер ситуація змінилася. Погодні проблеми у великих країнах-виробниках підвищують ризик того, що пропозиції продукції буде недостатньо для покриття світового попиту.

Скільки зараз коштує цукор в Україні

В Україні цукор також дорожчає. За даними Мінфіну, станом на 2 жовтня, середня ціна кілограма становить 36,13 грн.

На початку вересня  середня ціна була 30,55 грн за кг. Таким чином, за місяць цукор подорожчав на 5,58 грн, або близько 18,3%.

Ціни в торговельних мережах відрізняються.

В Auchan кілограм цукру коштує 34,90 грн.

Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні фото 1
скриншот сайту auchan.ua

У Metro – 34,90 грн.

Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні фото 2
скриншот сайту metro.zakaz.ua

В Megamarket – 38,50 грн.

Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні фото 3
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Отже, вже зараз покупець може заощадити кілька гривень на кожному кілограмі, якщо порівнюватиме ціни в різних мережах та стежитиме за акціями.

Чи подорожчає цукор ще більше

Світовий дефіцит може створити додатковий тиск на ціни, якщо такий прогноз справді реалізується. Водночас світові котирування не визначають українську ціну безпосередньо.

На вартість цукру в Україні також впливають обсяги внутрішнього виробництва, запаси, попит, витрати виробників і торговельних мереж та валютний курс.

Тому зростання світових цін не означає автоматичного подорожчання цукру в Україні на таку саму величину. Водночас нинішня динаміка українських цін показує, що покупцям варто уважніше стежити за пропозиціями магазинів.

Чи варто купувати цукор про запас

Підстав скуповувати продукт через побоювання дефіциту в Україні наразі немає. Водночас на світовому ринку є ризик подальшого зростання цін: аналітики Citi прогнозують підвищення приблизно на 20% протягом наступних 12 місяців через несприятливу погоду та скорочення запасів. Водночас окремі експерти застерігають, що нинішнє зростання частково могло бути посилене спекулятивними ставками.

Нагадаємо, у вересні в Україні змінилися ціни на популярні крупи. За даними Мінфіну, середня ціна кілограма гречки зросла до 80,95 грн, а пропареного рису – до 61,37 грн. Водночас пшоно за місяць подешевшало до 56,20 грн за кілограм. Ціни на крупи у різних торговельних мережах відрізняються, тому перед покупкою варто порівнювати пропозиції магазинів.

Також на початку жовтня змінилася ситуація з вершковим маслом. Попри зниження європейських цін, в Україні окремі популярні марки подорожчали: пачка «Селянського» 72,5% станом на 2 жовтня коштувала в середньому 126,67 грн, а «Яготинського» 73% – 129 грн.

Читайте також:

Теги: продукти ціни Україна погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Моральна окупація, мілітаризація влади і погони під піджаком: заключна частина трилогії
«Хлопці прийдуть і порядок наведуть». Чому Росія так б'ється за воєнні вибори в Україні Авторська стаття
13 вересня, 14:30
Нові правила дозволяють окремо визначати потужність на споживання та віддачу електроенергії
Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
14 вересня, 15:50
Україні не вистачає $32,6 млрд на 2027 рік
Бюджет України опинився у найскладнішій ситуації від початку вторгнення – Мінфін
4 вересня, 18:12
Виноградна лоза на плантації в регіоні Шампань постраждала від літньої спеки та посухи
Виробництво шампанського у Франції впаде до мінімуму за 30 років
9 вересня, 02:47
Генсек НАТО Марк Рютте закликав країни НАТО збільшити підтримку України
«Зволікання коштують життів»: Генсек НАТО звернувся до союзників України
8 вересня, 19:08
Нові погрози пролунали на тлі активізації мирних переговорів та результативних ударів Сил оборони України
Держдума РФ пригрозила Україні новим ударом «Орєшніком» і назвала умову
11 вересня, 16:41
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
16 вересня, 21:00
За словами Зеленського, пропозиція України полягає у припиненні атак на енергетичну інфраструкту
Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир’я після зустрічі з Трампом
22 вересня, 22:02
Уродженка Маріуполя висловилася про життя переселенців у столиці
«Ми виживаємо». Медсестра-переселенка з Маріуполя розповіла про свою зарплату
23 вересня, 14:56

Особисті фінанси

Родичі померлого пенсіонера можуть отримати його недоотриману пенсію: названо умови
Родичі померлого пенсіонера можуть отримати його недоотриману пенсію: названо умови
Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні
Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні
Бензин – близько 90 грн, дизель – майже 100: як змінилися ціни на АЗС 28 вересня – 2 жовтня 2026 року
Бензин – близько 90 грн, дизель – майже 100: як змінилися ціни на АЗС 28 вересня – 2 жовтня 2026 року
Вершкове масло дешевшає в Європі: що відбувається з цінами в Україні
Вершкове масло дешевшає в Європі: що відбувається з цінами в Україні
Українці можуть отримати гроші на опалення: як оформити допомогу
Українці можуть отримати гроші на опалення: як оформити допомогу
Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми
Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
64K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua