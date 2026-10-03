Світовому ринку загрожує дефіцит цукру: що відбувається з цінами в Україні

Через погодні проблеми у великих країнах-виробниках світовий ринок цукру може зіткнутися з дефіцитом, що створює ризик подальшого зростання цін

Світовий ринок цукру може перейти від очікуваного профіциту до дефіциту в новому сезоні. Однією з причин називають Ель-Ніньйо – кліматичне явище, яке може спричиняти посухи в одних регіонах та надмірні опади в інших. Це вже впливає на врожаї цукрової тростини у великих країнах-виробниках. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Що відбувається зі світовими цінами

Проблеми виникли одразу в кількох великих країнах-виробниках цукру. У Бразилії надмірні опади ускладнюють збирання цукрової тростини. В Індії слабкі мусони створюють ризики для врожаю, а в Таїланді посушливі умови також можуть скоротити виробництво.

На цьому тлі ф'ючерси на цукор-сирець із липня зросли більш ніж на 25%, пише Bloomberg.

Раніше на ринку очікували профіциту цукру, однак тепер ситуація змінилася. Погодні проблеми у великих країнах-виробниках підвищують ризик того, що пропозиції продукції буде недостатньо для покриття світового попиту.

Скільки зараз коштує цукор в Україні

В Україні цукор також дорожчає. За даними Мінфіну, станом на 2 жовтня, середня ціна кілограма становить 36,13 грн.

На початку вересня середня ціна була 30,55 грн за кг. Таким чином, за місяць цукор подорожчав на 5,58 грн, або близько 18,3%.

Ціни в торговельних мережах відрізняються.

В Auchan кілограм цукру коштує 34,90 грн.

скриншот сайту auchan.ua

У Metro – 34,90 грн.

скриншот сайту metro.zakaz.ua

В Megamarket – 38,50 грн.

скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Отже, вже зараз покупець може заощадити кілька гривень на кожному кілограмі, якщо порівнюватиме ціни в різних мережах та стежитиме за акціями.

Чи подорожчає цукор ще більше

Світовий дефіцит може створити додатковий тиск на ціни, якщо такий прогноз справді реалізується. Водночас світові котирування не визначають українську ціну безпосередньо.

На вартість цукру в Україні також впливають обсяги внутрішнього виробництва, запаси, попит, витрати виробників і торговельних мереж та валютний курс.

Тому зростання світових цін не означає автоматичного подорожчання цукру в Україні на таку саму величину. Водночас нинішня динаміка українських цін показує, що покупцям варто уважніше стежити за пропозиціями магазинів.

Чи варто купувати цукор про запас

Підстав скуповувати продукт через побоювання дефіциту в Україні наразі немає. Водночас на світовому ринку є ризик подальшого зростання цін: аналітики Citi прогнозують підвищення приблизно на 20% протягом наступних 12 місяців через несприятливу погоду та скорочення запасів. Водночас окремі експерти застерігають, що нинішнє зростання частково могло бути посилене спекулятивними ставками.

Нагадаємо, у вересні в Україні змінилися ціни на популярні крупи. За даними Мінфіну, середня ціна кілограма гречки зросла до 80,95 грн, а пропареного рису – до 61,37 грн. Водночас пшоно за місяць подешевшало до 56,20 грн за кілограм. Ціни на крупи у різних торговельних мережах відрізняються, тому перед покупкою варто порівнювати пропозиції магазинів.

Також на початку жовтня змінилася ситуація з вершковим маслом. Попри зниження європейських цін, в Україні окремі популярні марки подорожчали: пачка «Селянського» 72,5% станом на 2 жовтня коштувала в середньому 126,67 грн, а «Яготинського» 73% – 129 грн.