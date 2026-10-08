Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року
«Бабине літо» повертається перед приходом атмосферного фронту
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У четвер, 8 жовтня, в Україні без опадів і дуже тепло – до 24° по більшій частині країни. Проте це ненадовго: з заходу наближається атмосферний фронт, який незабаром змінить погоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

8 жовтня синоптична ситуація в Україні складеться сприятливо – комфортна й дуже тепла погода без опадів. З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи тиск почне падати, відчутніше на Правобережжі, а вдень і на півночі Лівобережжя. Повітряні потоки над Україною зміняться з теплих західних на ще тепліші південні – саме вони й забезпечать таку незвично м'яку жовтневу погоду. У південній частині країни, Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5–10 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 6–12°, вдень 18–24°.

В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року фото 1

Пожежна небезпека

8–10 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 8 жовтня до цього переліку також входять Житомирська та Хмельницька, 8–9 жовтня – Кіровоградська, 9 жовтня – Запорізька область. Синоптики застерігають від будь-яких джерел відкритого вогню в екосистемах.

В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року фото 2

У четвер, 8 жовтня, у Києві хмарність мінлива, без опадів – столиця насолодиться одним із найтепліших жовтневих днів. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 18–23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна пережила кілька ночей із заморозками – на Прикарпатті діяв навіть помаранчевий рівень небезпеки. Тепер погода кардинально змінилася. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 5–11 жовтня 2026 року.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр пожежна небезпека погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заморозки на ґрунті очікуються на більшій частині території України
Україну накриють заморозки: синоптики назвали єдине місто, де їх не буде
2 жовтня, 11:18
Туман у столиці 30 вересня 2026 року
Київ після нічних обстрілів оповив густий туман і смог (відео)
30 вересня, 09:34
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
21 вересня холодний атмосферний фронт принесе в Україну дощі та різке похолодання
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 21 вересня 2026 року
21 вересня, 06:00
Астрологія з гумором на 16 вересня 2026 року
Середа перевірить ваші нерви: гумористичний гороскоп на 16 вересня 2026 року
15 вересня, 21:00
14 вересня дощі та грози охоплять південь і більшість центральних областей України
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 14 вересня 2026 року
14 вересня, 06:00
Наприкінці тижня дощі можуть охопити більшість території України
Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року
13 вересня, 20:00
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Синоптики попередили про сильні дощі у дев'яти областях України
11 вересня, 13:32
На зміну прохолодному повітрю, що відступає на схід, надходить тепліше
В Україні потепліє до 28°: погода на 9 вересня 2026
9 вересня, 06:00

Суспільство

В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року
В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року
Працюєте на пенсії? Головне правило ПФУ, яке не можна ігнорувати
Працюєте на пенсії? Головне правило ПФУ, яке не можна ігнорувати
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах
66K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua