В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У четвер, 8 жовтня, в Україні без опадів і дуже тепло – до 24° по більшій частині країни. Проте це ненадовго: з заходу наближається атмосферний фронт, який незабаром змінить погоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

8 жовтня синоптична ситуація в Україні складеться сприятливо – комфортна й дуже тепла погода без опадів. З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи тиск почне падати, відчутніше на Правобережжі, а вдень і на півночі Лівобережжя. Повітряні потоки над Україною зміняться з теплих західних на ще тепліші південні – саме вони й забезпечать таку незвично м'яку жовтневу погоду. У південній частині країни, Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5–10 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 6–12°, вдень 18–24°.

Пожежна небезпека

8–10 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 8 жовтня до цього переліку також входять Житомирська та Хмельницька, 8–9 жовтня – Кіровоградська, 9 жовтня – Запорізька область. Синоптики застерігають від будь-яких джерел відкритого вогню в екосистемах.

У четвер, 8 жовтня, у Києві хмарність мінлива, без опадів – столиця насолодиться одним із найтепліших жовтневих днів. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 18–23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна пережила кілька ночей із заморозками – на Прикарпатті діяв навіть помаранчевий рівень небезпеки. Тепер погода кардинально змінилася. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 5–11 жовтня 2026 року.