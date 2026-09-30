На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0° до -3°

На початку жовтня в Київській області очікується суттєве зниження температури. Упродовж трьох ночей поспіль на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, інформує «Главком».

За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються вночі 1, 2 та 3 жовтня. У ці дні на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0° до -3°.

Через несприятливі погодні умови оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини фото: Український гідрометеорологічний центр

У Гідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть завдати шкоди незібраному врожаю городини, та закликають аграріїв і господарів вжити необхідних заходів захисту.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується перша хвиля заморозків. За прогнозом Укргідрометцентру, у нічні години 2 та 3 жовтня температура на поверхні ґрунту в низці областей може опуститися до 0-3° морозу.