Синоптики попередили про небезпечну погоду в одній з областей України

На початку жовтня в Україні очікуються заморозки до -3°

Через заморозки до -3° на Прикарпатті оголошено II, помаранчевий, рівень небезпечності

Уночі 3 та 4 жовтня на Івано-Франківщині очікуються заморозки в повітрі до 0…-3°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В області оголошено II, помаранчевий, рівень небезпечності. Це означає, що погодні умови можуть становити реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Під час дії таких погодних явищ населенню рекомендовано проявляти максимальну обережність.

Водночас заморозки прогнозують і в інших регіонах. Уночі 3 жовтня по Україні, а вночі 4 жовтня на Правобережжі температура на поверхні ґрунту опускатиметься до 0…-3°. Для цих територій оголошено I, жовтий, рівень небезпечності.

На відміну від помаранчевого, жовтий рівень означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та довкілля. Синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність і стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.

Регіони, де 3 жовтня очікуються заморозки карта: Укргідрометцентр

Регіони, де 4 жовтня очікуються заморозки карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше кліматологи попереджали, що осінь 2026 року в Україні буде нестабільною та характеризуватиметься різкими температурними коливаннями. Зокрема, прогнозувалося, що восени періоди тепла змінюватимуться різкими похолоданнями та ранніми заморозками.

Вересень 2026 року в Києві виявився теплішим за кліматичну норму. Середньомісячна температура повітря становила +16,3°, що на 1,5° вище за кліматичну норму. Найспекотніше було 2 вересня, коли температура піднялася до +30,5°. Водночас за місяць у столиці випало 64 мм опадів – 110% кліматичної норми.