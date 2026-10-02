Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики попередили про небезпечну погоду в одній з областей України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попередили про небезпечну погоду в одній з областей України
На початку жовтня в Україні очікуються заморозки до -3°
фото: Unsplash

Через заморозки до -3° на Прикарпатті оголошено II, помаранчевий, рівень небезпечності

Уночі 3 та 4 жовтня на Івано-Франківщині очікуються заморозки в повітрі до 0…-3°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В області оголошено II, помаранчевий, рівень небезпечності. Це означає, що погодні умови можуть становити реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Під час дії таких погодних явищ населенню рекомендовано проявляти максимальну обережність.

Водночас заморозки прогнозують і в інших регіонах. Уночі 3 жовтня по Україні, а вночі 4 жовтня на Правобережжі температура на поверхні ґрунту опускатиметься до 0…-3°. Для цих територій оголошено I, жовтий, рівень небезпечності.

На відміну від помаранчевого, жовтий рівень означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та довкілля. Синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність і стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.

Регіони, де 3 жовтня очікуються заморозки
Регіони, де 3 жовтня очікуються заморозки
карта: Укргідрометцентр
Регіони, де 4 жовтня очікуються заморозки
Регіони, де 4 жовтня очікуються заморозки
карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше кліматологи попереджали, що осінь 2026 року в Україні буде нестабільною та характеризуватиметься різкими температурними коливаннями. Зокрема, прогнозувалося, що восени періоди тепла змінюватимуться різкими похолоданнями та ранніми заморозками.

Вересень 2026 року в Києві виявився теплішим за кліматичну норму. Середньомісячна температура повітря становила +16,3°, що на 1,5° вище за кліматичну норму. Найспекотніше було 2 вересня, коли температура піднялася до +30,5°. Водночас за місяць у столиці випало 64 мм опадів – 110% кліматичної норми.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
6 вересня, 05:59
На зміну прохолодному повітрю, що відступає на схід, надходить тепліше
В Україні потепліє до 28°: погода на 9 вересня 2026
9 вересня, 06:00
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
Наслідки атаки РФ на Житомирщину
Росія дочекалася дощу, щоб бити по тилу України: Флеш пояснив задум ворога
12 вересня, 22:42
20 вересня в Україні тепло та сухо – антициклон дарує останні погожі вихідні перед дощовим тижнем
В Україні тепла неділя без дощів: погода на 20 вересня 2026 року
20 вересня, 06:00
В Україні мінлива хмарність без істотних опадів – вихідні завершуються сухо й тепло
В Україні сухо і тепло, на сході місцями дощ: погода на 27 вересня 2026 року
27 вересня, 06:00
У перші дні жовтня опадів майже не прогнозують
Прогноз погоди на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2026 року
27 вересня, 20:00
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються вночі 1, 2 та 3 жовтня
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
30 вересня, 14:36

Суспільство

Синоптики попередили про небезпечну погоду в одній з областей України
Синоптики попередили про небезпечну погоду в одній з областей України
Скорпіонам – переглянути почуття, Левам – стримати натиск: найавторитетніший гороскоп на 3 жовтня 2026 року
Скорпіонам – переглянути почуття, Левам – стримати натиск: найавторитетніший гороскоп на 3 жовтня 2026 року
«Не купиш і не пропхнеш»: Герой України про те, як отримують «Зірку» і що вона дає родині
«Не купиш і не пропхнеш»: Герой України про те, як отримують «Зірку» і що вона дає родині
Україну накриють заморозки: синоптики назвали єдине місто, де їх не буде
Україну накриють заморозки: синоптики назвали єдине місто, де їх не буде
На 100-му році життя помер ветеран УПА і дивізії «Галичина» Врублевський
На 100-му році життя помер ветеран УПА і дивізії «Галичина» Врублевський
«Хочеться захищати країну, але не тих, хто наживається»: Герой України про скандали в тилу
«Хочеться захищати країну, але не тих, хто наживається»: Герой України про скандали в тилу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua