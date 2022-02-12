На Житомирщині рятувальники витягли з річки чоловіка, який намагався врятувати собаку

Потерпілий хотів врятувати свого собаку, який провалився під кригу посеред річки, і сам потрапив у крижану воду

У Житомирській області на річці Тетерів у п'ятницю, 11 лютого, врятували чоловіка, який рятував собаку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

«11 лютого о 17:39 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що терміново необхідна допомога бійців ДСНС у порятунку чоловіка, який провалився в крижану воду. Пригода сталася на р. Тетерів у м. Коростишів», – йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце з'ясувалося, що чоловік намагався врятувати свого собаку, який провалився під кригу посеред річки, і сам потрапив у крижану воду на відстані близько 5 м від берега.

Один із рятувальників ДСНС обв'язався мотузкою, ліг на тонкий лід і поповзом дістався чоловіка. Ще два рятувальники тримали мотузку та страхували його з берега.

Діставшись до потерпілого, пожежник схопив його за руку, витяг на поверхню і потім інші рятувальники підтягли їх обох до берега. Таким же чином рятувальники ДСНС дістали з крижаної води і собаку.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося п’ятеро осіб особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них – потонув.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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