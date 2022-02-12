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    П'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією у Харкові

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    Чоловік влаштував перегони із автомобілем поліції - П'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією у Харкові
    Чоловік влаштував перегони із автомобілем поліції
    фото із відкритих джерел

    ДБР проводить службове розслідування інциденту

    У Харкові п'яний співробітник Державного бюро розслідувань влаштував перегони з працівниками патрульної поліції. У зв'язку з цим ДБР проводить внутрішнє розслідування і надає всебічне сприяння поліції по події, повідомляє пресслужба ДБР.

    За інформацією Нацполіції, 12 лютого в Харкові працівник ДБР на власному автомобілі не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння та представився працівником Бюро.

    Наявність у крові алкоголю підтверджена оглядом.

    «За результатами внутрішньої перевірки щодо даного працівника будуть прийняті найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення», – йдеться в повідомленні.

    Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.

    Нагадаємо, у Києві п’яний водій збив хлопчика на пішохідному переході та втік.

    До слова, п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

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    Теги: Харків водій автомобіль розслідування Україна Державне бюро розслідувань поліція
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    П'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією у Харкові