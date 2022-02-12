У Черкаській області на Дніпрі відкололась крижина із понад сотнею рибалок

Рятувальники доставили рибалок до берега

У Черкаській області в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок. Про це повідомляє ДСНС.

«12 лютого о 10:15 на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, неподалік села Москаленки, в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок. Рибалка, який зателефонував до служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для порятунку людей на місце події було направлено рятувальників-водолазів та водний патруль поліції. Станом на 11:15 двома риболовецькими баркасами до берега було доставлено близько 70 осіб, також близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега.

Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них – потонув.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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