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    У Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід, один потонув

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    Підлітки знехтували правилами безпеки та пішли під лід - У Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід, один потонув
    Підлітки знехтували правилами безпеки та пішли під лід
    фото з відкритих джерел

    За інформацією рятувальників хлопці вирішили скупатися

    У Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них – потонув. Як повідомили у ДСНС, попередньо, хлопці хотіли скупатися.

    29-го січня о 21:54 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро підліток провалився під лід. Подія трапилась на пляжі острова Монастирський.

    Попередньо відомо, що під час спроби купання у річці, двоє хлопців (2004 та 2004 року народження) провалилися під кригу на відстані 30 м від берега.

    Один з них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.

    Водолазами проведені пошукові роботи. Обстежено 400 кв.м підводної акваторії річки на глибині 7 м. Зниклого не виявили.

    30 січня водолазами знов проведено пошукові роботи.

    Обстежено 2500 кв.м підводної акваторії річки Дніпро.

    Об 11:00 на відстані 50 мв від берега та на глибині 6 м тіло хлопця, який потонув напередодні, виявлено та доправлено на берег.

    За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

    На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Дивом вдалося уникнути лиха днями на Дніпропетровщині. Так, у Саксаганському районі міста Кривий Ріг на затоці річки Саксагань під час прогулянки льодом на відстані 4 м від берега провалилися у воду двоє дітей 2009 та 2010 років народження. Хлопчиків витягли з води на берег чотирнадцятирічний підліток та випадковий перехожий», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: ДСНС діти Дніпро смерть рятувальники поліція
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    У Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід, один потонув