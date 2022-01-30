У Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід, один потонув

За інформацією рятувальників хлопці вирішили скупатися

У Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них – потонув. Як повідомили у ДСНС, попередньо, хлопці хотіли скупатися.

29-го січня о 21:54 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро підліток провалився під лід. Подія трапилась на пляжі острова Монастирський.

Попередньо відомо, що під час спроби купання у річці, двоє хлопців (2004 та 2004 року народження) провалилися під кригу на відстані 30 м від берега.

Один з них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.

Водолазами проведені пошукові роботи. Обстежено 400 кв.м підводної акваторії річки на глибині 7 м. Зниклого не виявили.

30 січня водолазами знов проведено пошукові роботи.

Обстежено 2500 кв.м підводної акваторії річки Дніпро.

Об 11:00 на відстані 50 мв від берега та на глибині 6 м тіло хлопця, який потонув напередодні, виявлено та доправлено на берег.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Дивом вдалося уникнути лиха днями на Дніпропетровщині. Так, у Саксаганському районі міста Кривий Ріг на затоці річки Саксагань під час прогулянки льодом на відстані 4 м від берега провалилися у воду двоє дітей 2009 та 2010 років народження. Хлопчиків витягли з води на берег чотирнадцятирічний підліток та випадковий перехожий», – йдеться у повідомленні.

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