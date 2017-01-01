Нацрада з телерадіомовлення хоче карати ЗМІ за сепаратизм

Національна рада з телерадіомовлення хоче більше повноважень

В Нацраді з питань телебачення і радіомовлення хочуть збільшити свої повноваження, щоб не залишати «безкарними» сепаратистські заяви в українських ЗМІ. Про це йдеться в заяві Нацради. «Для того, щоб дії регуляторного органу були адекватні сучасним загрозам, повноваження Національної ради повинні бути



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Національна рада з телерадіомовлення хоче більше повноважень

В Нацраді з питань телебачення і радіомовлення хочуть збільшити свої повноваження, щоб не залишати «безкарними» сепаратистські заяви в українських ЗМІ.

Про це йдеться в заяві Нацради.

«Для того, щоб дії регуляторного органу були адекватні сучасним загрозам, повноваження Національної ради повинні бути посилені. Це дозволить оперативно регулювати інформаційний простір і не допускати жодних безкарних заяв або будь-якої інформаційної політики, що заперечує територіальну цілісність України або піддає сумніву такі визначні події, як Революція гідності», - повідомили в нацраді.

Зазначається, що у зв’язку із ситуацією, спричиненою висловлюваннями в прямому ефірі власника каналу NewsOne, Нацрада підтримує слова президента Петра Порошенка про неприпустимість «підігрування російській пропаганді».

«Національна рада, яка послідовно відстоює позиції дотримання принципів свободи слова і журналістських стандартів, вважає, що блокування роботи вітчизняних медіа і будь-які інші перешкоджання діяльності законослухняних ЗМІ в Україні є неприпустимими», - йдеться в заяві.

Водночас там додають, що в умовах інформаційної агресії та окупації українських територій, регулятор повинен мати «ефективні механізми реагування на виклики, що постають у медійній сфері».

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з «політикою каналу».

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію гідності «державним переворотом влади».

Також блокувальники вимагають від NewsОne «змінити риторику з проросійської на проукраїнську».

Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Президент став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що тиск на ЗМІ – неприпустимий.