Нардеп назвав основні проблеми путінської армії в Україні

«Виробництво боєприпасів у Росії не відповідало потребам їхніх збройних сил»

У російської армії є проблеми з боєприпасами, адже постійні війни країни-агресорки зменшували запаси, тож тепер їх достатню кількість відновити складно. До того ж ледь не все виробництво залежить він іноземних компонентів. Проте найбільшою проблемою окупантів є логістика. Про це розповів член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю «Главкому».

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Росіяни мають потреби в збільшенні кількості боєприпасів, адже ще в 2014 році вони з’ясували, що їх запаси не такі великі, як здавалося. Тож вони запустили програму відновлення боєкомплекту, що знаходився на арсеналах.

«За три роки вони відновили, якщо не помиляюся, 1,7 млн мін, снарядів і ракет різного типу. Виробництво боєприпасів у Росії не відповідало потребам їхніх збройних сил, а кожна нова війна (дві Чечні, Грузія, Сирія, Донбас) поступово зменшувала запаси. Інтенсивність використання боєприпасів після 24 лютого виросла в рази, а їхній ВПК не встигає безболісно відновлювати запаси. Саме тому вони змушені тягнути боєкомплект з білоруських арсеналів, звертатися по допомогу до іранців і північних корейців і думати про повноцінний перехід економіки на військові рейки», – поділився народний депутат.

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Частину підприємств росіяни перевели фактично на цілодобовий режим, опікуються відкриттям нових. Але з іншого боку виявилося, що деяка частина підприємств, на які вони розраховували, або перебувають у стані банкрутства, або потребують суттєвих інвестицій і часу на модернізацію. Тобто вони намагаються перебудувати свій ВПК (воєнно-промисловий комплекс – ред.), але він у них кульгає.

Друга їхня проблема – неймовірна залежність від іноземних компонентів. За словами Рахманіна, це стосується всієї номенклатури – від безпілотників до ракет, від КамАЗів до танків, від радіостанцій до гелікоптерів. США, Німеччина, Франція, Японія, Ізраїль, Південна Корея, Канада тощо багато років постачали величезну кількість пристроїв, вузлів, компонентів, елементної бази, матеріалів практично для всього, що є на озброєнні в путінських вояків. Зараз росіяни намагаються або використовувати старі запаси, або завозити нові «сірими» та «чорними» схемами.

«Додаткова проблема – це логістика постачань озброєнь і боєприпасів. Вони не завжди і не скрізь можуть використовувати транспортну авіацію, бо її будуть збивати. Не завжди можуть використовувати залізничний транспорт, частина автомобільних доріг прострілюються, мінуються і не скрізь знаходяться в якісному стані. Плюс зруйновані мости. Якщо у нас найбільша проблема в кількості боєприпасів, то у них – в постачанні, у відстанях і довжині «плеча постачання», – наголосив нардеп.

До слова, нардеп Рахманін розповів, як Збройні сили можуть поповнити дефіцит боєприпасів. Попри поступове збільшення західних зразків озброєння, наші військові все ще переважно використовують боєприпаси радянського зразка, які вичерпуються.

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Нагадаємо, народний депутат розповів про можливі зміни перебігу війни та анонсував гарячі січень-лютий на фронті.

Також Сергій Рахманін пояснив, чим загрожує втрата Бахмута. Місто на Донбасі нині є однією з найгарячіших точок на фронті та важливим транспортним вузлом.

Раніше народний депутат зазначав, що процес постачання західного озброєння є безперебійним, а його обсяги та якість поступово збільшуються. Проте є й проблеми – Сергій Рахманін розповів про головні загрози для українського війська.

Крім того, він розповідав, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують додаткову грошову винагороду, але базова заробітна плата ЗСУ наступного року не зросте – Сергій Рахманін перелічив головні проблеми забезпечення ЗСУ.