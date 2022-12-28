Нардеп Рахманін розповів, як Збройні сили можуть поповнити дефіцит боєприпасів

«Наші військові досі переважно використовують боєприпаси радянського зразка, які вичерпуються»

Вирішити проблеми української армії із дефіцитом боєприпасів можна шляхом співпраці із західними партнерами, розпочавши там виробництво, або ж постачити з Європи вже готові боєкомплекти нового зразка. Про це розповів член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю «Главкому».

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Попри поступове збільшення західних зразків озброєння, наші військові все ще переважно використовують боєприпаси радянського зразка, які вичерпуються. До того ж суттєво поменшало снарядів для танкових пострілів, адже раніше танки фактично використовувались як артсистеми.

«Є варіант, який вже обговорювався з нашими західними партнерами: інвестувати кошти у підприємства на території країн Східної Європи, які свого часу виробляли радянську номенклатуру боєприпасів, і таким чином забезпечити наші поточні потреби. Але це питання нешвидке – воно потребує часу, грошей і відповідних розрахунків», – поділився народний депутат.

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Крім того, аби запустити таке виробництво, треба чітко розуміти, що в цьому є економічний зиск. За всієї поваги до України іноземні підприємці навряд чи будуть працювати собі у збиток. Тож потрібна політична воля держав і пошук джерел фінансування таких процесів.

«Є другий варіант – максимально насичувати наші Збройні сили західними зразками, але з цим теж є проблеми. По-перше, в західних країнах закінчуються надлишкові запаси певних видів озброєнь, по-друге, існують певні застереження політичного характеру, наприклад, щодо надання нам танків, авіації, далекобійних систем, складних зразків безпілотних літальних апаратів. Ну, і нарешті, до певних зразків західного озброєння теж бракує боєприпасів», – зауважив Рахманін.

За словами нардепа, треба розглядати комбінований варіант – виробляти боєприпаси власними зусиллями, прагнучи наростити обсяги, шукати боєкомплекти й наполягати на тому, аби поступово кількість західних зразків озброєння у нас збільшувалась і ми збільшували відсоток озброєнь під натовський стандарт боєприпасів – 120-мм постріли для танків і 155-мм снаряди для причепної й самохідної артилерії.

Нагадаємо, народний депутат розповів про можливі зміни перебігу війни та анонсував гарячі січень-лютий на фронті.

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Також Сергій Рахманін пояснив, чим загрожує втрата Бахмута. Місто на Донбасі нині є однією з найгарячіших точок на фронті та важливим транспортним вузлом.

Раніше народний депутат зазначав, що процес постачання західного озброєння є безперебійним, а обсяги та якість озброєння поступово збільшуються. Проте є й проблеми – Сергій Рахманін розповів про головні загрози для українського війська.

Крім того, він розповідав, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують додаткову грошову винагороду, але базова заробітна плата ЗСУ наступного року не зросте – Сергій Рахманін перелічив головні проблеми забезпечення ЗСУ.