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Нардеп спрогнозував, із яких республік почнеться розвал РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп спрогнозував, із яких республік почнеться розвал РФ
Дагестан став одним із перших російських регіонів, які наважилися на акції протесту проти мобілізації
фото з відкритих джерел

Народний депутат Дунда: Достатньо двох, або трьох активних республік, щоби започаткувати «парад суверенітетів»

Дагестан, Татарстан та Ічкерія можуть вийти зі складу Росії. Далі ці процеси потягнуть за собою інші республіки. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда, який є автором законопроєкту про заборону ідеології «Русского мира» в Україні.

«Достатньо двох, або трьох активних республік, щоби започаткувати «парад суверенітетів». У СРСР також не всі проявили активність. Як пам’ятаєте, це були країни Балтії, які підняли бунт, і виявилося, що Москва не спроможна цей бунт придушити. Також Азербайджан і Вірменію можна згадати, коли між ними розпочався конфлікт. Тоді Москва нічого не могла зробити, щоби це зупинити. Всі інші побачили, що «цар голий», поставили питання незалежності національних республік і  вже кожна національна республіка, користуючись неспроможністю центру, проголосила суверенітет», – сказав Олег Дунда.

На думку нардепа, все відбуватиметься, як зараз у Дагестані.

«Я маю на увазі початок протестів. Коли почнеться масова різанина у національних республіках, і коли Москва покаже, що у них немає сил для придушення цих бунтів, виникне нагода для відділення», – пояснив соратник Зеленського.

Зазначимо, Дагестан став одним із перших російських регіонів, які наважилися на акції протесту проти мобілізації, оголошеної 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше депутат Дунда пояснив, яку потужну перевагу отримають регіони після розвалу Росії. 

Крім того, експерти Єльського Університету США вважають, що економічний крах РФ не за горами. Росії пророчать найбільшу рецесію з часів розпаду СРСР.

Також третій президент України Віктор Ющенко вважає, що настав час розпаду країни-терористки РФ. Адже у поневолених країнах зростає національний дух і прагнення до незалежності.

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Теги: депутат Азербайджан парад президент суверенітет Дагестан Москва відео

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