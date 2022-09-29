Боріться, поборете! Зеленський звернувся до корінних народів Росії (відео)

«Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб потім не довелося воювати в горах і лісах за право жити»

Президент України Володимир Зеленський записав звернення російською до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії. Відповідне відео глава держави опублікував у соцмережах.

«Звертаюся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії. Дагестанці не повинні гинути в підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати до України. Той, хто відправляє, хоче зробити вас «вантажем 200», – зазначає президент.

Зеленський наголосив, що треба боротися зараз. Виходити на площі зараз, щоб потім не боротися в лісах за право жити. Глава держави зазначив, що Росія єдина у світі країна, яка возить за собою мобільні крематорії, щоб було легше брехати про кількість загиблих.

«Я впевнений, що ви втомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте: боротися треба зараз! Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії та своїх злочинних наказів. Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб потім не довелося воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне і наступні хвилі мобілізації. Боріться! Поборете», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

У Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.