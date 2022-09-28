«Заборонити в'їзд до Москви таким, як ви!». Агресивна росіянка накинулася на дагестанця  

Імовірно, для мешканців столиці РФ решта громадян – іншої якості

У мережі з'явилося відео, як на автотрасі в РФ стався конфлікт між росіянкою та уродженцем Дагестану. На кадрах видно, як агресивно налаштована жінка дорікає чоловікові, мовляв, чому ви сюди (в Москву – ред.) їдете. Чоловік навзаєм питає, чому вона називає його «чуркою» (зневажлива назва уродженців Азії (переважно Середньої Азії) або Кавказу).

«Я хочу, щоб мій уряд заборонив в'їзд до Москви таким, як ви! Я не хочу жити з вами на своїй батьківщині», – кричить росіянка. Вона також говорить, мовляв, буде робити в своїй країні все, що захоче, а «понаїхавших» не любить, бо «вони скрізь працюють». У відповідь дагестанець заперечує: вони працюють, бо росіяни тільки «п'ють і гуляють».

Очевидно, що жителі Кавказу – дагестанці, осетини, інгуші, а також інші національні громади, такі як татари, калмики, башкири та інші, кого сьогодні тягнуть у окопи вмирати в Україні – для кремлівського диктатора Володимира Путіна та рашистів, не більше, ніж «чурки».

Як відомо, на війну в Україгу Кремль масово посилає саме мешканців глибинки. Дагестан і Бурятія лідирують за кількістю загиблих у війні в Україні: інфографіка.