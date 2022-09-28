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«Заборонити в'їзд до Москви таким, як ви!». Агресивна росіянка накинулася на дагестанця  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Заборонити в'їзд до Москви таким, як ви!». Агресивна росіянка накинулася на дагестанця  
Жінка назвала опонента «чуркою» 
скріншот із відео

Імовірно, для мешканців столиці РФ решта громадян – іншої якості 

У мережі з'явилося відео, як на автотрасі в РФ стався конфлікт між росіянкою та уродженцем Дагестану. На кадрах видно, як агресивно налаштована жінка дорікає чоловікові, мовляв, чому ви сюди (в Москву – ред.) їдете. Чоловік навзаєм питає, чому вона називає його «чуркою» (зневажлива назва уродженців Азії (переважно Середньої Азії) або Кавказу).

«Я хочу, щоб мій уряд заборонив в'їзд до Москви таким, як ви! Я не хочу жити з вами на своїй батьківщині», – кричить росіянка. Вона також говорить, мовляв, буде робити в своїй країні все, що захоче, а «понаїхавших» не любить, бо «вони скрізь працюють». У відповідь дагестанець заперечує: вони працюють, бо росіяни тільки «п'ють і гуляють».

Очевидно, що жителі Кавказу – дагестанці, осетини, інгуші, а також інші національні громади, такі як татари, калмики, башкири та інші, кого сьогодні тягнуть у окопи вмирати в Україні – для кремлівського диктатора Володимира Путіна та рашистів, не більше, ніж «чурки». 

Як відомо, на війну в Україгу Кремль масово посилає саме мешканців глибинки. Дагестан і Бурятія лідирують за кількістю загиблих у війні в Україні: інфографіка.

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Теги: відео жінка чоловік росія

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