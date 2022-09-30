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Масові протести в Дагестані. Путін «увімкнув задню»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масові протести в Дагестані. Путін «увімкнув задню»
У Дагестані люди вийшли на вулицю проти мобілізації
фото з відкритих джерел

Сьогодні Дагестан повстане проти мобілізації. І саме сьогодні Кремль вирішив піддобритися до протестувальників

На сьогодні Дагестан готує масові протести проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. І саме сьогодні Кремль вирішив задобрити протестувальників: мовляв, винні підлеглі, які допустили порушення мобілізації. 

Кремль підтримав главу Дагестану Сергія Мелікова, який заявив: Росія перегнула палку з частковою мобілізацією в республіці. Відповідне відео з'явилося на офіційному каналі Кремля. 

Напередодні глава Дагестану матом вичитав підлеглих, які допустили порушення мобілізації. Він назвав дебілами чиновників за акцію з гучномовцем у Дербенті. Нагадаємо, 29 вересня вулицями дагестанського міста Дербент їздив автомобіль з гучномовцем, який наказував усім місцевим чоловікам терміново прибути до військкомату. 

Зазначимо, Дагестан став одним із перших російських регіонів, які наважилися на акції протесту проти мобілізації, оголошеної 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним. На сьогодні, 30 вересня, анонсовані чергові мітинги. 

Дагестанці продовжують протести проти оголошення Кремлем часткової мобілізації для участі у війні проти України. Протестувальники вступають у сутички з поліцією, аби втихомирити учасників акцій протесту, поліцейським доводиться відкривати вогонь у повітря.

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Теги: путін мобілізація повітря Дагестан відео

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