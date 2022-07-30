Економічний крах РФ. Росії пророчать найбільшу рецесію з часів розпаду СРСР

цього року ВВП Росії має скоротитися на 10%

Путіну доведеться вибирати між зброєю та маслом для людей

Відхід західних компаній та санкції катастрофічно завдадуть шкоди російській економіці. Про йдеться у доповіді експертів Єльського Університету США.

Експерти Єльського університету стверджують, що у своєму дослідженні спиралися на дані з перших рук, у тому числі статистику споживачів, дані, опубліковані міжнародними торговими партнерами Росії, отримували дані статистики міжнародної торгівлі, використовували російські дані.

У своєму огляді дослідники зазначили:

Стратегічне становище Росії як експортера сировини незворотно погіршилося, оскільки вона втрачає колишні основні ринки збуту і стикається з великими труднощами у спробах переорієнтувати свій експорт до Азії, що, наприклад, дуже складно у випадку трубопровідного газу.

Незважаючи на деякі витоки, російський імпорт значною мірою обвалився, і країна стикається з серйозними проблемами з постачанням основних ресурсів, інженерних компонентів і технологій, оскільки її торгові партнери, що існують, не наважуються відправити їх. Однак це призводить до великих проблем із постачанням у внутрішній економіці країни.

Незважаючи на спроби Кремля створити ілюзію того, що Росія може впоратися самостійно та може замінити імпорт, російське внутрішнє виробництво повністю зупинилося, не маючи можливості замінити втрачені компанії, продукцію та кваліфіковану робочу силу. Ослаблення російської інноваційної та виробничої бази призвело до різкого зростання цін та невдоволення споживачів.

Росія втратила підприємства, на частку яких припадає близько 40% її валового внутрішнього продукту (ВВП), що призвело до скорочення майже трьох десятиліть іноземних інвестицій. Економічна база Росії також ослаблена безпрецедентним відпливом капіталу та населення.

Президент Володимир Путін використовує явно нестійкі фіскальні та монетарні інтервенції, щоб виправити структурні недоліки економіки, які вперше за багато років призвели країну до дефіциту бюджету та скоротили її валютні резерви, навіть за умов нинішніх високих цін на енергоносії. Фінанси Кремля перебувають у набагато складнішій ситуації, ніж прийнято вважати, наголошують дослідники Єльського університету.

Як індикатор як поточних умов, так і майбутніх перспектив, незважаючи на суворий контроль за рухом капіталу, російські фінансові ринки є найгіршими ринками у світі цього року, і ціною цього є постійна економічна слабкість через скорочення кредиту та ліквідності. Оскільки Росія фактично відрізана від міжнародних фінансових ринків, це обмежує її можливості залучати капітал відновлення своєї покаліченої економіки.

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель також спростував заяви про те, що російська економіка поки що відносно не постраждала від західних санкцій, тоді як споживачі ЄС уже відчувають значний тиск на високі рахунки за електроенергію. Про це він сказав в інтерв’ю DW.

Дипломат сказав, що цього року ВВП Росії має скоротитися на 10%, що, за його словами, призведе до «найбільшої рецесії... з часів розпаду Радянського Союзу».

Дуже скоро Путіну «доведеться вибирати між зброєю та маслом для людей», – сказав Боррель.

Нагадаємо, днями Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.

Також стало відомо, що один із найбільших у світі виробників упаковок для харчової продукції йде з ринку країни-агресорки.

Крім того, 21 липня ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії.