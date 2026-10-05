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Нардеп зареєстрував бюджетні ініціативи Терехова для прифронтових громад

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Нардеп зареєстрував бюджетні ініціативи Терехова для прифронтових громад
Значний додатковий ресурс пропонується спрямувати й на освіту – понад 32 млрд грн
фото: glavcom.ua

Що пропонується змінити у 2027 році для прифронтових громад?

Народний депутат Михайло Ананченко зареєстрував пакет пропозицій до проєкту Державного бюджету України на 2027 рік, підготовлений за ініціативи мера Харкова Ігоря Терехова спільно з Асоціацією прифронтових міст і громад.

Як сумчанин і співголова МФО «Прифронтові території», Ананченко наголошує, що громади, які щодня живуть під російськими обстрілами, потребують окремих фінансових механізмів для оперативного відновлення критичної інфраструктури.

«Після чергового удару громада не може сказати людям: вибачте, грошей на відновлення світла, води, школи чи лікарні в бюджеті не було. Вона все одно повинна знайти можливість це зробити. Тому для нас принципово, щоб держава враховувала реальні потреби територій, які щодня живуть під обстрілами», – зазначив Михайло Ананченко.

Серед зареєстрованих пропозицій – залишити місцевим громадам 64% ПДФО замість 60%. За розрахунками авторів ініціативи, це дасть понад 18 млрд грн додаткового ресурсу на місцях.

Також пропонується не вилучати реверсну дотацію у громад на територіях активних бойових дій та зменшити її для інших громад, які потерпають від російських атак. Очікується, що це дозволить залишити на місцях близько 2,6 млрд грн на безпеку, відновлення та життєзабезпечення.

Ще одна пропозиція стосується безпекових проєктів. Для громад на територіях активних бойових дій пропонується скасувати обов’язкове місцеве співфінансування невідкладних проєктів, погоджених обласними військовими адміністраціями. Для територій можливих бойових дій співфінансування пропонують обмежити 5%. Йдеться про укриття, захисні споруди, безпечне підвезення дітей та інші проєкти, безпосередньо пов’язані з безпекою людей.

Окремий блок пропозицій, на якому, за словами Ананченка, наполягав Ігор Терехов, стосується доходів населення. Пропонується підвищити мінімальну зарплату до 10 тис. грн, а прожитковий мінімум – до 7600 грн, що має вплинути і на розмір соціальних виплат та гарантій, прив’язаних до прожиткового мінімуму.

Значний додатковий ресурс пропонується спрямувати й на освіту – понад 32 млрд грн. Із них 25 млрд грн – на освітню субвенцію та оплату праці педагогів. З 1 вересня 2027 року посадовий оклад учителя найнижчої кваліфікаційної категорії пропонують встановити на рівні не менше двох мінімальних зарплат.

Ще 5 млрд грн передбачаються на підвищення зарплат працівникам дошкільної, позашкільної, мистецької, професійної та фахової передвищої освіти, які не фінансуються з освітньої субвенції. Кошти пропонується спрямовувати прифронтовим громадам та громадам із населенням до 10 тисяч осіб. Ще 2,3 млрд грн пропонується виділити на укриття у школах і дитсадках.

Крім того, пакет передбачає майже 28 млрд грн додатково на соціальний захист, близько 1,6 млрд грн – на медичні проєкти та ще понад 12 млрд грн – на потреби громад. Є в пропозиціях і конкретні рішення для Сумщини.

«Для мене особливо важливо, що серед цих пропозицій є конкретні рішення для рідної Сумщини. Для Шосткинської громади пропонуємо залишити близько 33 млн гривень реверсної дотації. У Глухівській громаді серед пріоритетів – фінансування системи централізованого оповіщення та укриття у школі», – повідомив Ананченко.

Народний депутат окремо відзначив роль Ігоря Терехова як голови Асоціації прифронтових міст і громад у підготовці спільних бюджетних пропозицій та об’єднанні потреб різних територій.

«Нам вдалося узагальнити досвід великих міст і невеликих громад, почути, чого їм реально бракує сьогодні, і перевести ці потреби у конкретні пропозиції до державного бюджету», – наголосив Михайло Ананченко.

Тепер зареєстровані пропозиції мають пройти подальший розгляд під час роботи Верховної Ради над Державним бюджетом України на 2027 рік.

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Теги: фінансування громада ВПО

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