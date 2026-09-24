Корецький роз'яснив, чи збережено щомісячну доплату для вчителів на прифронтових територіях

Доплата передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах

Кабмін зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

«Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Вона передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах», – йдеться у повідомленні.

Корецький пояснив, що для цього «уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року».

Нагадаємо, що з 1 вересня 2026 року в Україні запрацював новий механізм оплати праці освітян. Повна місячна зарплата вчителів шкіл з урахуванням надбавок і доплат, за даними МОН, може становити від 16,6 тис. до 37 тис. грн нарахованими. Конкретна сума залежить від посади, кваліфікації, педагогічного стажу, навантаження та інших виплат.

До слова, українська освітянка Андріана Паук показала суму першого авансу у новому навчальному році. За першу половину вересня їй нарахували 3320 грн. Під дописом педагогині розгорнулося обговорення: інші освітяни також почали ділитися сумами своїх авансів, а деякі зазначили, що ще не отримували гроші.