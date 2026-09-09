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Дефіцит бюджету: уряд передав Раді ще три законопроєкти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дефіцит бюджету: уряд передав Раді ще три законопроєкти
Спільна робота уряду та парламенту потрібна для стабілізації державних фінансів
фото: Кабінет міністрів України

Кабмін планує до 1 листопада ухвалити всі рішення для міжнародного фінансування

Кабінет міністрів 9 вересня ухвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, які є частиною пакета для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише «Главком».

Йдеться про законопроєкти, що стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, АТ «Укрзалізниця» та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Кабінет міністрів доручив міністрам невідкладно опрацювати документи разом із народними депутатами на рівні парламентських комітетів.

За словами Корецького, із початку вересня уряд уже схвалив і передав до парламенту вісім законопроєктів, які входять до необхідного пакета. Прем’єр-міністр назвав ситуацію з дефіцитом державного бюджету серйозною та закликав до спільної роботи уряду і Верховної Ради.

«Свою частину роботи Уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів. Діємо за чітко визначеним планом і до 1 листопада всі необхідні рішення Уряду будуть ухвалені», – заявив Корецький.

Прем’єр-міністр також закликав народних депутатів якнайшвидше проголосувати за закони, необхідні для отримання фінансової допомоги. Він наголосив, що спільна робота уряду та парламенту потрібна для стабілізації державних фінансів та забезпечення коштів на оборонні й соціальні видатки.

Що відомо про законопроєкти

Один із документів стосується ринку залізничного транспорту України. Законопроєкт №16019 зареєстрований у Верховній Раді 3 вересня та нині опрацьовується профільним комітетом.

Ще один документ – законопроєкт №16018 – передбачає зміни до законодавства щодо конкурсних процедур на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Його також зареєстрували 3 вересня.

Щодо третього законопроєкту, який стосується роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у повідомленні уряду наведено лише загальний предмет документа. Детального опису запропонованих змін Кабмін не оприлюднив, тому конкретизувати їх без тексту законопроєкту не варто.

Після розгляду урядових документів парламент має ухвалити необхідні закони для виконання відповідних зобов’язань України. Сам Корецький пов’язує цю роботу із залученням міжнародного фінансування та покриттям дефіциту державного бюджету.

Нагадаємо, 7 вересня Кабінет міністрів повторно схвалив два законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок. У Міністерстві фінансів заявили, що їхнє ухвалення парламентом відкриє шлях до близько €4 млрд фінансування від міжнародних партнерів у межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом та макрофінансової підтримки Європейського союзу.

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Теги: Сергій Корецький законопроєкт парламент фінансування Укрзалізниця міністр Кабмін

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