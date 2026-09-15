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У Раді зареєстрували законопроєкт про зниження ПДВ на продукти та ліки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Раді зареєстрували законопроєкт про зниження ПДВ на продукти та ліки
Ігор Терехов пропонує зменшити ПДВ на продукти та ліки на тлі падіння добробуту українців
фото: depositphotos.com

Ініціатори законопроєкту також пропонують підвищити мінімальні зарплати та пенсії

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зниження ставки податку на додану вартість для харчових продуктів, лікарських засобів, дитячих товарів та інших соціально значущих товарів». 

Ініціатором законопроєкту виступив голова Асоціації прифронтових міст і громад, Харківський міський голова Ігор Терехов. Документ до Верховної Ради подав народний депутат України Сергій Козир. Про це повідомляє пресслужба платформи.

Законопроєкт є продовженням пропозицій щодо подолання бідності, які Ігор Терехов представив на круглому столі Асоціації прифронтових міст і громад «Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту».

Серед них – зниження ПДВ на соціально значущі товари, перегляд соціальних стандартів, підвищення мінімальної заробітної плати та пенсії, а також розширення доступу людей до необхідних ліків.

Тепер одна з ключових пропозицій – зниження ПДВ – отримала конкретне законодавче оформлення.

Законопроєкт передбачає зниження ставки ПДВ до 5% на базові продукти харчування – м’ясо, рибу, молочні продукти, овочі, фрукти, борошно, крупи, олію, макаронні та хлібобулочні вироби.

Також пропонується зменшити ставку ПДВ із 7% до 5% на лікарські засоби, медичні вироби, окремі дитячі товари, засоби гігієни та спеціальне медичне харчування. Окремо документ передбачає тимчасову ставку 7% на товари для автономного та резервного електроживлення.

«Війна рік за роком руйнує добробут людей, забирає роботу, доходи, заощадження, у когось власний дім, можливість жити, можливість працювати. І в якийсь момент родина, яка ще кілька років тому була благополучною, забезпечувала себе та своїх дітей, уже не має грошей. Згодом вона відкладає покупку продуктів харчування, лікування, необхідних речей. І сьогодні в такій ситуації, на жаль, опинилися мільйони наших співвітчизників», – наголосив Ігор Терехов.

За словами народного депутата Сергія Козира, саме тому держава має шукати рішення, які дадуть людям відчутний результат у повсякденному житті. На його думку, особливо гостро проблему відчувають внутрішньо переміщені особи, які після евакуації змушені одночасно витрачати значну частину доходів на оренду житла, продукти, лікування та потреби дітей.

Для очільника Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова питання доступності базових товарів є частиною ширшої проблеми – падіння добробуту українців через війну. За його словами, соціальна політика має не лише компенсувати наслідки бідності, а й запобігати подальшому збідненню родин.

Водночас голова Асоціації прифронтових міст і громад наголошує на необхідності перегляду соціальних стандартів.

«Сьогодні необхідно переглянути, обов’язково переглянути прожитковий мінімум і його збільшити. І це є проблема», – заявив Терехов.

Раніше він також запропонував передбачити у бюджетній політиці мінімальну заробітну плату на рівні не менше 10 тисяч гривень та мінімальну пенсію – не менше 6 тисяч гривень.

«Ми не можемо говорити про відновлення України, якщо мільйони людей не мають можливості нормально харчуватися, купувати ліки, забезпечувати своїх дітей. Підтримка доходів людей і доступність базових товарів мають бути серед пріоритетів державної політики вже сьогодні», – підкреслив Терехов.

В Асоціації прифронтових міст і громад наголошують, що подолання бідності має стати невід’ємною частиною політики відновлення України. Війна знищує не лише житло та інфраструктуру – вона позбавляє людей роботи, доходів, заощаджень і можливості планувати майбутнє.

Тому Асоціація прифронтових міст і громад виступає за комплекс рішень, які одночасно підтримують людей, зберігають їхню купівельну спроможність, стимулюють економічну активність та створюють умови для повернення українців до своїх громад.

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Теги: соцвиплати держава житло пенсія Ігор Терехов законопроєкт ВПО

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