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Зеленський поставив Кабміну і Раді завдання щодо фінансування оборони

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський поставив Кабміну і Раді завдання щодо фінансування оборони
Президент очікує повного фінансування оборонних замовлень
фото: ОП

Уряд має забезпечити необхідне фінансування до 15 жовтня, парламент – підтримати потрібні рішення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд, Міністерство закордонних справ, Офіс президента, військові та переговорна група мають забезпечити фінансування всіх наявних оборонних потреб України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів – це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100%. Отже, потрібне повне фінансування», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що конкретні рішення та напрямки домовленостей із партнерами вже визначені. Відповідальність за їхню реалізацію він поклав на прем’єр-міністра, міністра закордонних справ та команду Офісу президента.

Окремо Зеленський назвав 15 жовтня ключовою датою для уряду. «Я розраховую на дієву підтримку від парламентарів. Якщо урядовці свою частину зобов'язань виконають до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту», – наголосив президент.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що уряд планує до 15 жовтня виконати 42 рішення, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги. Йдеться, зокрема, про кошти, необхідні для збалансування бюджету та фінансування потреб Сил оборони.

За даними уряду, дефіцит потреб оборонного бюджету становить $27 млрд. Близько $7 млрд Кабмін планує знайти завдяки економії державних коштів, а решту – у співпраці з міжнародними партнерами.

Прем'єр також повідомив, що через складну ситуацію з державними фінансами уряд запровадив жорсткий режим економії. Передусім кошти мають спрямовуватися на оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери.

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Теги: МЗС парламент Офіс президента уряд президент Володимир Зеленський фінансування міністр Верховна Рада Кабмін Сергій Корецький

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