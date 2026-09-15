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«Грошей обмаль». Нардепка розповіла, на що зараз вистачає держбюджету

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Грошей обмаль». Нардепка розповіла, на що зараз вистачає держбюджету
Нардепка заявила про нестачу грошей у державному бюджеті
фото: Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook

За словами Ольги Василевської-Смаглюк, держава наразі фінансує лише найнеобхідніше

Від сьогодні, 15 вересня, в Україні фінансуються лише соціальні видатки, заробітні плати працівникам бюджетної сфери та утримання військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк.

«Грошей в бюджеті обмаль», – підкреслила вона.

Смаглюк також розповіла, які міжнародні вимоги найближчим часом має розглянути Верховна Рада. Серед них вона назвала питання посилок та сек'юритизації. Водночас питання приєднання України до SEPA – єдиної зони платежів у євро – у порядку денному парламенту немає.

SEPA (Single Euro Payments Area) – єдина зона платежів у євро, яка дає змогу здійснювати безготівкові перекази між країнами-учасницями за уніфікованими правилами.

Окремо Василевська-Смаглюк висловилася щодо реєстру банківських рахунків і сейфів. За її словами, депутати побоюються його запровадження. «Страшне, як бояться депутати невинного реєстру банківських рахунків і сейфів. Особливо з огляду на те, що всі в цій країні один про одного все знають, особливо, де гроші лежать і один за одним слідкують», – написала парламентарка.

Нагадаємо, Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки низку необхідних законопроєктів. Уряд має передати депутатам графік із конкретними дедлайнами голосувань. 

Раніше стало відомо, що Україна зіткнулася з найнапруженішою бюджетною ситуацією від початку повномасштабного вторгнення. Щороку країна потребує близько $50 млрд зовнішнього фінансування, водночас на 2027 рік наразі не вистачає $32,6 млрд. Через нестачу коштів державі, ймовірно, доведеться відкласти частину виплат, які безпосередньо не пов'язані з війною.

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Теги: Ольга Василевська-Смаглюк бюджет Держбюджет Верховна Рада гроші фінансування Україна соцвиплати

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